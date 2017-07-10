Настоящий кубковый поединок

19 июля в матче ¼ розыгрыша Кубка Республики Башкортостан по футболу первая команда ГФК «Стерлитамак» принимала салаватский «Зенит».

Любители футбола, до отказа заполнившие стадион ЦВР «Надежда», должны быть довольны: они увидели настоящее кубковое сражение, изобилующее голевыми моментами и страстями игроков, не желавших уступать друг другу. Очевидно, молодые футболисты салаватского «Зенита», не преуспевшие нынче в играх чемпионата республики, хотели взять реванш в борьбе за Кубок Башкортостана.

С первых минут матча стало ясно, что игра будет трудной и жёсткой. Хозяева поля, подопечные Альберта Губайдуллина, совсем недавно крупно обыгравшие «Зенит» в рамках чемпионата, может быть, и настроились снова на лёгкую победу, но гости сразу «показали зубы». Первый удар по воротам салаватцев состоялся лишь на 10-й минуте – Алексей Николаев пробил выше перекладины. Уступающие в классе, зато быстрые и сильные салаватцы прессингуют по всему полю, цепляясь и за мяч, и за ноги… Арбитру из Уфимского района судейство, по моему мнению, не удалось – наделал немало ошибок, чудом мы избежали столкновений (хорошо, мало оказалось болельщиков из Салавата); нервничали игроки, тренеры, сам судья.

Конечно, сказалось, что в составе нашей команды на поле в этот раз по разным причинам не вышли Сергей Серебряков, Сергей Ефросиньев, Артур Губайдуллин, а также уволившийся из команды и перешедший в уфимский «Витязь- ГТУ» Антон Панов. Впрочем, отлично отыграл на левом фланге Марат Абагян – вот уж точно «малый золотник» оказался дорогим! Именно он после настойчивых атак по краю сумел создать несколько опасных моментов в штрафной гостей, а на 23-й минуте забил-таки гол, перекинув голкипера и отправив мяч в дальний угол ворот соперника.

Меж тем с полной отдачей работает в воротах наш Владислав Кандаков, пару раз спасая свою команду от неприятностей. Наши футболисты имеют небольшое территориальное преимущество, но ценой многих усилий, синяков и шишек. Вот прострел Абагяна замыкает Николаев, только мяч пролетает мимо, рядом со стойкой ворот. Безуспешно пристреливается к цели Рустам Низамутдинов; Алексей Кузнецов дважды после подачи угловых упускает возможность удвоить счёт. Однако за две минуты до свистка на перерыв капитан команды Алексей Кузнецов всё же добивается своего: мяч после его удара выбивает из ворот защитник, но боковой судья сигнализирует, что снаряд пересёк-таки линию – 2:0.

Второй тайм предельно напряжённой игры проходит безрезультатно. Зенитовцы сопротивляются атакам хозяев с ещё большей энергией. Стерлитамакцы забивают ещё раз, только судьи фиксируют совсем неочевидное положение «вне игры».

Итак, четвертьфинальные матчи сыграны: в Уфе, потерпев поражение в редком по накалу противостоянии, выбыл из розыгрыша Кубка прошлогодний обладатель почётного приза – «Уфа-дубль» уступила «Старту-Альтаир» только после серии пенальти (в основное и дополнительное время голов забито не было); в Туймазах «Спартак» с минимальным преимуществом одолел «Нарыш-Тау»; и лишь «Витязь- ГТУ-2» легко обыграл учалинский «Горняк» – 9:0 (в этой игре одним из отличившихся был как раз Антон Панов, сделавший хет-трик).

9 августа в полуфинале Кубка РБ в Уфе «Стерлитамак-1» встретится с «Витязем», а «Спартак» в Туймазах примет «Старт-Альтаир».

Мы же в Стерлитамаке станем свидетелями встречи команд ГФК «Стерлитамак» и «Витязь- ГТУ-2» 25 июля в рамках очередного тура чемпионата республики.

Олег ПЕРШИН

Кабинет гирудотерапии (лечение пиявкой), терапии, рефлексотерапии. Приём ведёт Филимонова Любовь Анатольевна, врач высшей кв.кат. Каб. №426, поликлиники ГБУЗ КБ №1, ул. Коммунистическая,91. Тел. 8-905-308-09-65, 22-29-54. (пн., ср., пт., с 17 до 19 часов). Доп. информ. www.girudamed.ru УТОЧНИТЕ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. Лиц. ЛО-02-01-003497 МЗ РБ. Реклама. 210104