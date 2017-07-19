Небесная молитва

Состоялся крестный лёт над Стерлитамаком

В минувший понедельник в небе над нашим городом кружил вертолёт. В этом не было бы ничего необычного, если бы не присутствие в кабине рядом с вертолётчиком священника и двух певчих с иконами Табынской Божией Матери, Николая Чудотворца и царственных страстотерпцев.

Всё началось с того, что днём на площадке перед Дворцом спорта «Стерлитамак-Арена» приземлилась винтокрылая машина «Робинсон-66», принадлежащая ОАО «Красный пролетарий». Пилот Сергей Шипков взял на борт священника Свято-Никольского собора протоиерея Евгения (Мышкина), регента церковного хора Татьяну Крайневу и инокиню Благовещенского женского монастыря Тамару.

– Идея осуществить крестный лёт над городом вынашивалась нами давно, ещё до Пасхи, – рассказал перед полётом отец Евгений. – Но несколько раз вылет откладывался из-за погодных условий. Сегодня, в день 99-летия трагической гибели Николая II и членов царской семьи в подвале Ипатьевского дома Екатеринбурга, было решено совершить облёт Стерлитамака и сотворить небесную молитву за благополучие нашей страны, республики, города и его жителей. Поэтому с собой на борт мы берём в том числе и икону царственных страстотерпцев, память которых Церковь отмечает 17 июля.

Перед началом крестного лёта прямо на площади был отслужен получасовой молебен. Сам полёт длился тоже полчаса: за это время вертолёт с необычным экипажем облетел все районы города, покружил над православными храмами и благополучно приземлился за «Стерлитамак-Ареной». На окропление территории ушло пять литров святой воды, которая, по словам священника, в воздухе сразу превращалась в мелкую пыль. Полёт произвёл огромное впечатление на регента хора Татьяну, которая с восторгом рассказала нам, встречавшим участников крестного лёта на земле, об увиденном с высоты.

Марина ВОРОНОВА

Кабинет гирудотерапии (лечение пиявкой), терапии, рефлексотерапии. Приём ведёт Филимонова Любовь Анатольевна, врач высшей кв.кат. Каб. №426, поликлиники ГБУЗ КБ №1, ул. Коммунистическая,91. Тел. 8-905-308-09-65, 22-29-54. (пн., ср., пт., с 17 до 19 часов). Доп. информ. www.girudamed.ru УТОЧНИТЕ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. Лиц. ЛО-02-01-003497 МЗ РБ. Реклама. 210104