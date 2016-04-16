Нерешаемых вопросов нет!

Прошло собрание ассоциации предпринимателей

На днях состоялось собрание ассоциации предпринимателей г.Стерлитамака с участием и.о. первого заместителя главы администрации городского округа г.Стерлитамак по развитию промышленного комплекса и потребительского рынка Юрия Волдемаровича Тротта. Представителям бизнес-сообщества было важно узнать позицию недавно назначенного замглавы по поводу развития малого и среднего предпринимательства, понять, какие вопросы он готов решать.

Юрий Волдемарович искренне убеждён, что нерешаемых вопросов не существует. Он также дал понять городским бизнесменам, что заинтересован в развитии местного предпринимательства и готов поддерживать городские бизнес-проекты и инициативы. По его словам, местная власть открыта и готова к диалогу и взаимодействию с бизнесом. И.о. замглавы также предложил предпринимателям вместе проанализировать, как эффективнее использовать имеющийся в Стерлитамаке потенциал.

Председатель ассоциации предпринимателей г.Стерлитамака Екатерина Фризен и исполнительный директор Владимир Примак предложили возобновить работу профильных отраслевых комитетов для решения проблем предпринимателей города.

Изначально речь шла об одиннадцати комитетах, но в ходе собрания участники предложили создать дополнительно ещё один. Каждый комитет создаст рабочую группу, которая должна будет составить список наиболее острых вопросов по своей отрасли, требующих решения. Предполагается, что для более эффективной работы комитетов их руководители войдут в состав Совета ассоциации предпринимателей г.Стерлитамака и в координационный совет по развитию малого и среднего предпринимательства при администрации города.

Наиболее острыми вопросами, волнующими стерлитамакских предпринимателей, являются закупки и аукционы. Созрела необходимость точечного воздействия на закупки, как на государственных, так и на коммерческих площадках. В решении этой проблемы решили опираться на положительный опыт соседнего Татарстана. Там организовано ГЧП (государственно-частное партнёрство), в рамках которого несколько организаций ведут жёсткий контроль закупок и выставляют некий федеральный фильтр. Другими словами, если бизнесмен участвует в закупках на какой-то торговой площадке в Татарстане и пытается сбить цену тендера в ущерб качеству, то потом к нему приходят юристы и жёстко контролируют выполнение всех технических требований по этому тендеру. Если предприниматель не может выполнить работы нужного качества, то его ждут различные, в том числе и финансовые, санкции. Поэтому бизнесмены из других регионов, не уверенные в качестве своих товаров и услуг, стараются не участвовать в тендерах и аукционах в Татарии.

С этой же целью на территории города ассоциация предпринимателей Стерлитамака предлагает организовать МЧП (муниципально-частное партнёрство.

Ольга КИСЕЛЁВА

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