Новинки АвтоВАЗа

В советские времена каждая новая модель АвтоВАЗа становилась событием года. Да и сейчас у компании есть поклонники, с интересом обсуждающие все нововведения. Мы постараемся раскрыть подробности новинок и рассказать о внешнем виде автомобилей, дизайне и технических характеристиках.

«LADA-XRAY-CROSS-REAR»

Возможно, что автомобиль получит дисковые тормоза, которые будут установлены на всех колёсах. Также предполагается защитный обвес машины. Клиренс станет немного больше, а задний привод по своей конструкции будет похож на аналогичный в «Renault Duster».

Углы въезда и съезда планируется увеличить, а база, наоборот, немного сократится. Это позволит обеспечить авто хорошими параметрами геометрии. В то же время инсайдеры прознали, что несмотря на это, способности «Xray» как внедорожника будут во многом ограничены в силу принадлежности к B-классу и того момента, что электромагнитная муфта может работать достаточно непродолжительный промежуток времени. Если игнорировать этот момент, тогда возможны перегревание и поломка механизма.

«LADA KALINA»

Рестайлинговая версия автомобиля «LADA Kalina» будет такой же, как и у текущего поколения. Изменения будут незначительными, но указать о них стоит.

Кроссовер, как и полагается такому классу автомобилей, получит заметно увеличенный дорожный просвет. «LADA Kalina» нового поколения стала немного выше, что также видоизменило её внешне. При таком раскладе автомобиль смотрится чуть более агрессивным, а его мощность определяется продуманной системой подвески.

Усиленные амортизаторы и увеличенный клиренс отлично противостоят дорожному покрытию высокой степени сложности прохождения. Интерьер салона, на что указывают инсайдеры, остался нетронутым, разве что были проведены «косметические» обновления.

Мощность новой модели составляет 87 «лошадок», ёмкость топливного бака рассчитана на 50 литров, зато у багажника — 350 литров (+320 литров со сложенными сидениями).

«LADA 4×4»

«Новая Нива» представляет собой во многом переосмысленный автомобиль, который конструктивно состоит из трёх дверей.

«Новая Нива» получит обновлённую платформу, которая прошла через множество этапов модернизации. Начинка будет абсолютно новой, если проводить параллели со старой доброй «Нивой», а внешний вид и интерьер постигнет участь тотального переосмысления.

Вполне возможно, что российский рынок только выиграет от таких нововведений. Многие инсайдеры уже сейчас не боятся громких заявлений, например, о том, что «Новая Нива» — это одно из лучших решений, которыми могли похвастаться российские дизайнеры за последние 10, а то и 20 лет.

(Продолжение статьи вы можете прочитать в газете “Стерлитамакский рабочий” от 22 июля 2017 года)

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