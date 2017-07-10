Новое «золото» Рината Кадырова
25 июля в Уфимском аэропорту представители спортивной общественности Башкортостана и средств массовой информации во главе с министром молодёжной политики и спорта РБ Андреем Иванютой встречали победителей и призёров XXIII Сурдлимпийских игр, проходящих в эти дни в Турции.
Одним из первых вернулся с победой на Родину стерлитамакский спортсмен, воспитанник специализированной школы олимпийского резерва (центр дзюдо «Кумите»), заслуженный мастер спорта, обладатель двух золотых медалей предыдущей Сурдлимпиады в Болгарии, чемпион мира по дзюдо среди слабослышащих спортсменов Ринат Кадыров. Ринат и на этой Сурдлимпиаде завоевал золотую медаль в соревнованиях дзюдоистов в весовой категории до 90 кг, победив в финальной схватке соперника из Кореи; также он стал серебряным призёром Игр в командном зачёте.
Тренирует Рината Кадырова заслуженный тренер России Юрий Зубков.
Олег ПЕРШИН