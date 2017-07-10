Новое «золото» Рината Кадырова

25 июля в Уфимском аэропорту представители спортивной общественности Башкортостана и средств массовой информации во главе с министром молодёжной политики и спорта РБ Андреем Иванютой встречали победителей и призёров XXIII Сурдлимпийских игр, проходящих в эти дни в Турции.

Одним из первых вернулся с победой на Родину стерлитамакский спортсмен, воспитанник специализированной школы олимпийского резерва (центр дзюдо «Кумите»), заслуженный мастер спорта, обладатель двух золотых медалей предыдущей Сурдлимпиады в Болгарии, чемпион мира по дзюдо среди слабослышащих спортсменов Ринат Кадыров. Ринат и на этой Сурдлимпиаде завоевал золотую медаль в соревнованиях дзюдоистов в весовой категории до 90 кг, победив в финальной схватке соперника из Кореи; также он стал серебряным призёром Игр в командном зачёте.

Тренирует Рината Кадырова заслуженный тренер России Юрий Зубков.

Олег ПЕРШИН

Кабинет гирудотерапии (лечение пиявкой), терапии, рефлексотерапии. Приём ведёт Филимонова Любовь Анатольевна, врач высшей кв.кат. Каб. №426, поликлиники ГБУЗ КБ №1, ул. Коммунистическая,91. Тел. 8-905-308-09-65, 22-29-54. (пн., ср., пт., с 17 до 19 часов). Доп. информ. www.girudamed.ru УТОЧНИТЕ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. Лиц. ЛО-02-01-003497 МЗ РБ. Реклама. 210104