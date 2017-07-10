Новые дорожные знаки

По решению комиссии по безопасности дорожного движения при администрации ГО г.Стерлитамак до 1 августа будет установлен комплекс дорожных знаков по ул.Комсомольской.

С двух сторон этой улицы, на участке от ул.Кутузова до ул.Казина и части ул.Сагитова, появятся знаки «Остановка запрещена», «Работает эвакуатор», «Зона действия».

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