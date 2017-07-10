О динамике рынка недвижимости

За 1 полугодие 2017 года в Башкирии было зарегистрировано около 335 тыс. прав, сделок, ограничений (обременений) объектов недвижимости, что на 15 процентов меньше аналогичного показателя 2016 года. Такие данные были озвучены на полугодовой коллегии Управления Росреестра по Республике Башкортостан.

При этом республика продолжает удерживать шестую позицию среди регионов по динамике рынка недвижимости после Московской и Ростовской областей, Краснодарского края, Москвы и Санкт-Петербурга.

В текущем году существенно (на 31 проц.) снизилось число зарегистрированных прав на объекты жилого назначения – чуть более 88 тыс. прав в 1 полугодии 2017 года, в то время как за тот же период прошлого года было зарегистрировано около 128 тыс. прав.

Количество регистрационных записей об ипотеке снизилось по сравнению с первым полугодием 2016 года на 4 проц. (около 32 тыс. регистрационных записей). Однако по сравнению с первым полугодием 2016 года количество зарегистрированных договоров участия в долевом строительстве увеличилось на 7,5 проц. (более 7 тыс. договоров).

Активно развивается электронная регистрация – за шесть месяцев текущего года на территории Республики Башкортостан около 17 тыс. заявлений на государственную регистрацию прав поступило в электронном виде.

Помимо этого Управлением осуществлено около 33 тыс. учётных действий при государственном кадастровом учёте (с 1 января 2017 года государственный кадастровый учёт возложен на Росреестр); по единой учётно-регистрационной процедуре зарегистрировано около 8 тыс. прав.

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