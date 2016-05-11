Осудили экстремистов

В Башкирии осудили участников религиозного объединения «Таблиги Джамаам» (запрещённая на территории Российской Федерации организация). Участников секты задержали в Чишминском районе республики.

Поймали экстремистов оперативники ФСБ. В ходе расследования выяснилось, что участники ячейки действовали на территории Дюртюлинского, Чекмагушевского и Уфимского районов Башкирии, где пропагандировали исламский экстремизм и вовлекали в своё сообщество новых участников. Главной целью осуждённых являлось установление в стране исламского халифата.

Каждый из участников группы получил от 2 до 5 лет тюремного заключения.

«Комсомольская правда»

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