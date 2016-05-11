Пас, навес, удар и гол! Начинается футбол
На стадионе центра внешкольной работы «Надежда» – большой футбольный праздник. Очередной. Но неординарный – финальный турнир всероссийских соревнований на призы футбольного клуба «Колосок» среди сельских команд, составленных из юношей 2002-2003 годов рождения. В Стерлитамак приехали сельские футболисты – победители региональных этапов розыгрыша Кубка со всей России.
– К нам съехались лучшие сельские команды, – сказал, приветствуя участников соревнований, министр молодёжной политики и спорта Республики Башкортостан Андрей Иванюта. – Среди них, будем надеяться, мы увидим будущих звёзд отечественного футбола! Уже не в первый раз на базе Стерлитамакского колледжа физической культуры, управления и сервиса проводятся такие масштабные состязания. Умеет Стерлитамак принимать гостей – Всероссийское ДСО «Урожай» неслучайно выбрало именно ваш город для проведения турнира. И пусть в честной борьбе победит сильнейший!
Заместитель ВДСО «Урожай» Олег Смирнов в свою очередь от души поблагодарил за поддержку А.И.Иванюту, директора колледжа, профессора и председателя Совета Стерлитамакского района М.Б.Мусакаева, председателя оргкомитета соревнований, заместителя главы администрации городского округа г.Стерлитамак Т.Ш.Мурзагалина.
Под звуки гимнов Российской Федерации и Республики Башкортостан поднят флаг соревнований. Небо над стадионом расцветает яркими звёздочками фейерверка, гостей поздравляют с праздником футбола артисты. Звучит свисток главного судьи Виктора Васильева – на зелёный газон выходят команды, начинающие недельной длительности турнир, торжественное закрытие которого и награждение победителей, призёров состоится сегодня в 17 часов.
Олег ПЕРШИН