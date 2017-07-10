Подешевели продукты
В республике подешевело большинство продуктов из потребительской корзины.
По данным Башкортостанстата, больше всего за неделю упал в цене картофель – на 13,9 процента, в среднем по региону он стоит 39,17 рубля за килограмм.
На втором месте – куриные яйца, подешевевшие на 3,4 процента, – 42,04 рубля за десяток.
Замыкает тройку репчатый лук, за неделю ставший дешевле на 2,4 процента. Сейчас его средняя цена в республике – 37,96 рубля за килограмм.
В список продуктов, показавших недельное снижение цен, также попали вермишель, баранина, мука, молоко цельное пастеризованное, говядина, чёрный чай, мороженые и охлаждённые куры, гречневая крупа, свинина, сахар, подсолнечное масло и пшено. Ценовое снижение за неделю составило 1,4-0,4 процента.
Неизменной за это время осталась цена на хлеб из ржаной муки и из смеси ржаной и пшеничной муки – 43,29 рубля за килограмм.
Незначительно подорожали – на 0,1-1,4 процента – сливочное масло, соль, мороженая рыба, хлеб и булочные изделия из пшеничной муки, сыры, рис и свежая белокочанная капуста.
В тройку максимально подорожавших продуктов попали: цельное стерилизованное молоко – 59,69 рубля за литр (+1,9 процента), яблоки – 106,77 рубля за килограмм (+4 процента) и морковь – 47,74 рубля за килограмм (+9,3 процента).
Г.БАХШИЕВА
Не все данные верны но в среднем почти такие цены хотя яйца есть от 36рублей ,картофель 30,молоко зависит от упаковки ,есть позиции как масло сливочное даренка 100рублей за200гр хотя производитель наш а цены как привозное,а привозное стоит дешевли и по качеству не уступает нашему производителю.И давно уже правительству РБ нужно обратить внимание на цены наших производителей.Конкуренция это нерешение ценообразования,все давно уже между сабой научились договариваться и все стоит на месте.все зависит от контролирующих органов