Подешевели продукты

В республике подешевело большинство продуктов из потребительской корзины.

По данным Башкортостанстата, больше всего за неделю упал в цене картофель – на 13,9 процента, в среднем по региону он стоит 39,17 рубля за килограмм.

На втором месте – куриные яйца, подешевевшие на 3,4 процента, – 42,04 рубля за десяток.

Замыкает тройку репчатый лук, за неделю ставший дешевле на 2,4 процента. Сейчас его средняя цена в республике – 37,96 рубля за килограмм.

В список продуктов, показавших недельное снижение цен, также попали вермишель, баранина, мука, молоко цельное пастеризованное, говядина, чёрный чай, мороженые и охлаждённые куры, гречневая крупа, свинина, сахар, подсолнечное масло и пшено. Ценовое снижение за неделю составило 1,4-0,4 процента.

Неизменной за это время осталась цена на хлеб из ржаной муки и из смеси ржаной и пшеничной муки – 43,29 рубля за килограмм.

Незначительно подорожали – на 0,1-1,4 процента – сливочное масло, соль, мороженая рыба, хлеб и булочные изделия из пшеничной муки, сыры, рис и свежая белокочанная капуста.

В тройку максимально подорожавших продуктов попали: цельное стерилизованное молоко – 59,69 рубля за литр (+1,9 процента), яблоки – 106,77 рубля за килограмм (+4 процента) и морковь – 47,74 рубля за килограмм (+9,3 процента).

Г.БАХШИЕВА

Кабинет гирудотерапии (лечение пиявкой), терапии, рефлексотерапии. Приём ведёт Филимонова Любовь Анатольевна, врач высшей кв.кат. Каб. №426, поликлиники ГБУЗ КБ №1, ул. Коммунистическая,91. Тел. 8-905-308-09-65, 22-29-54. (пн., ср., пт., с 17 до 19 часов). Доп. информ. www.girudamed.ru УТОЧНИТЕ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. Лиц. ЛО-02-01-003497 МЗ РБ. Реклама. 210104