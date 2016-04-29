Клещи покусали почти 8 тысяч человек

Каждый день десятки, а то и сотни людей ждут вердикта от специалистов лабораторий центра гигиены и эпидемиологии в Республике Башкортостан по исследованию клещей. С начала сезона сотрудники Роспотребнадзора зарегистрировали уже 7721 укус кровососов, 300 из них оказались заражёнными опасным вирусом энцефалита.

— Эти данные соответствуют среднемноголетним уровням и ниже аналогичного периода прошлого года на 3,6 процента, — уточнили в пресс-службе республиканского Роспотребнадзора.

Кстати, специалисты по-прежнему продолжают обрабатывать районы, где клещи орудуют чаще всего. Это 39 муниципалитетов Башкирии. По официальным данным, всего по республике запланировано обработать от клещей 3,7 тысяч га.

РИА «Новости»

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