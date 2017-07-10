Помните «Москвич»?

Бренд «Москвич» ещё может возродиться, а пока эти машины помнят как хорошие рабочие лошадки с непритязательной конструкцией.

В мае поклонники марки традиционно отметили день рождения бывшего завода АЗЛК. Постановление Совета народных комиссаров СССР о строительстве предприятия было подписано в мае 1945 г. И уже через год завод начал выпускать автомобили. Производство работало до конца 2001 г., но потом предприятие обанкротилось и прекратило существование.

Сам бренд пока не забыт окончательно — правами на торговую марку «Москвич» владел Volkswagen AG, а осенью 2015 г. заявку на регистрацию марки подала компания Renault. Будущее бренда пока туманно, но он по-прежнему ассоциируется с крепкими советскими автомобилями среднего класса — более вместительными, чем популярные «Жигули», но уступающими габаритами и престижем директорским «Волгам».

«Москвич-400» стал первым советским легковым автомобилем индивидуального пользования. Это, по сути, копия довоенного «Opel Kadett K38», который советские специалисты получили в Германии по репарациям. Другое дело, что в Германии почти не сохранилось ни оборудования для производства, ни документации. Всё это пришлось создавать заново по имеющимся образцам модели, причём часть работы выполняли в Германии. Выпуск наладили уже в 1946 г. даже без государственных приёмочных испытаний. Официальный сертификат машина получила только в 1949 году.

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