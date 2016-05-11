Помоги собраться в школу
1 июля стартовала республиканская благотворительная акция «Помоги собраться в школу». Организатор – Министерство труда и социальной защиты населения Республики Башкортостан. Цель – помощь в подготовке к новому учебному году детям и семьям, находящимся в трудной жизненной ситуации.
Участниками акции могут стать все желающие, в том числе юридические, физические лица и благотворительные организации. Информация об активных участниках будет размещена на официальном сайте Министерства труда и социальной защиты населения Республики Башкортостан.
Сбор школьных принадлежностей будет проводиться на базе межрайонных центров социальной помощи семье и детям городов и районов республики. Вся поступившая гуманитарная помощь будет направлена в семьи, состоящие на учёте в территориальных органах Министерства труда и социальной защиты населения РБ и в учреждениях социального обслуживания населения республики.
Министерство труда и социальной защиты населения РБ