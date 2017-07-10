Поплатился за автоматы
Прокуратура г.Стерлитамака утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 29-летнего местного жителя. Он обвиняется в незаконной организации и проведении азартных игр.
По версии следствия, в декабре 2016 года мужчина приобрёл два игровых автомата с мобильным приложением, которое необходимо для контроля данного оборудования через интернет.
Гражданин разместил автоматы в заброшенном торговом павильоне, где круглосуточно в течение пяти месяцев люди играли в азартные игры.
В мае 2017 года незаконная деятельность была пресечена сотрудниками правоохранительных органов, которые изъяли игорное оборудование.
Обвиняемый признал вину. После вручения ему обвинительного заключения уголовное дело будет направлено в Стерлитамакский городской суд.