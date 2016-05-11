Поздравляем победительницу!

Друзья, конкурс-опрос по итогам фотосессии “Радуга красок” завершён. Наибольшее количество голосов – у юной фотомодели под номером 28. Поздравляем! Награждение победительницы состоится завтра в 18 часов в сквере возле кинокомплекса “Салават” (около памятника, посвящённого основанию города).

В это же время начнётся следующая фотосессия “Маленькое лето”. Приходите с детьми и с летним настроением!

Кабинет гирудотерапии (лечение пиявкой), терапии, рефлексотерапии. Приём ведёт Филимонова Любовь Анатольевна, врач высшей кв.кат. Каб. №426, поликлиники ГБУЗ КБ №1, ул. Коммунистическая,91. Тел. 8-905-308-09-65, 22-29-54. (пн., ср., пт., с 17 до 19 часов). Доп. информ. www.girudamed.ru УТОЧНИТЕ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. Лиц. ЛО-02-01-003497 МЗ РБ. Реклама. 210104