Пожалуй, лучшая лошадь в мире
На территории АО «Синтез-Каучук» «пасётся» лошадь, сооружённая из автомобильных покрышек: высота скульптуры – три метра, весит она тонну. В парке культуры и отдыха им.Ю.А.Гагарина обитают два фактурных дракона из того же материала. Лошадь и драконы – в некотором смысле родственники: их изготовил один мастер. Александру Замесину – 60 лет, он – художник по металлу.
«ЛЕБЕДИ – ЭТО НЕ ПРО МЕНЯ!»
– Я пытаюсь возродить кузнечное ремесло, – рассказывает о смысле своей работы Александр. – Учусь интуитивно, дал себе зарок: никого не копировать и самому не повторяться, а рисовать металлом так, как вижу. Металл – материал своенравный, твёрдый, упругий, по-своему пластичный. Любит характер. Вот так я и живу – гну металл.
– «Скелеты» у ваших скульптур-животных металлические, а «шкуры» – резиновые. Почему?
– Всё гениальное придумано раньше нас, мы перевоплощаем то, что было. В интернете я обратил внимание на фигуры животных из покрышек, автор – кореец из Нью-Йорка. В прошлом году я был в Нью-Йорке, изучил эти скульптуры вблизи. Технология мне неизвестна, но я сварил металлический каркас и сделал петуха, потом скорпиона, потом двух драконов (каждый весит полтонны). Американцы такие вещи делают из новой резины, я – из старых колёс. Я в тренде: в Год экологии утилизирую покрышки в экологические скульптуры. Лебеди из шин – это не про меня: для меня важна фактурность кожи, поэтому я комбинирую протекторы шин. У драконов шкура грубоватая: фантастические животные могут себе позволить некую агрессивность. А вот лошади я не позволил быть мутантом, она гладкая и даже улыбается.
– Как долго создаётся такая скульптура?
– Лошадь я сделал за месяц, мне понадобилось около 50 автомобильных колёс. Ножом удалял корд, резал резину вдоль и поперёк и оборачивал ею металлический каркас. Потом была деталировка – морда, грива… Грузили лошадь манипулятором. Пару дней скульптура стояла перед мастерской – люди трогали, садились верхом. Лошадь прошла тест на прочность.
(Продолжение статьи вы можете прочитать в газете “Стерлитамакский рабочий” от 22 июля 2017 года)
Екатерина ЯКОВЛЕВА