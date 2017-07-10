Пожалуй, лучшая лошадь в мире

На территории АО «Синтез-Каучук» «пасётся» лошадь, сооружённая из автомобильных покрышек: высота скульптуры – три метра, весит она тонну. В парке культуры и отдыха им.Ю.А.Гагарина обитают два фактурных дракона из того же материала. Лошадь и драконы – в некотором смысле родственники: их изготовил один мастер. Александру Замесину – 60 лет, он – художник по металлу.

«ЛЕБЕДИ – ЭТО НЕ ПРО МЕНЯ!»

– Я пытаюсь возродить кузнечное ремесло, – рассказывает о смысле своей работы Александр. – Учусь интуитивно, дал себе зарок: никого не копировать и самому не повторяться, а рисовать металлом так, как вижу. Металл – материал своенравный, твёрдый, упругий, по-своему пластичный. Любит характер. Вот так я и живу – гну металл.

– «Скелеты» у ваших скульптур-животных металлические, а «шкуры» – резиновые. Почему?

– Всё гениальное придумано раньше нас, мы перевоплощаем то, что было. В интернете я обратил внимание на фигуры животных из покрышек, автор – кореец из Нью-Йорка. В прошлом году я был в Нью-Йорке, изучил эти скульптуры вблизи. Технология мне неизвестна, но я сварил металлический каркас и сделал петуха, потом скорпиона, потом двух драконов (каждый весит полтонны). Американцы такие вещи делают из новой резины, я – из старых колёс. Я в тренде: в Год экологии утилизирую покрышки в экологические скульптуры. Лебеди из шин – это не про меня: для меня важна фактурность кожи, поэтому я комбинирую протекторы шин. У драконов шкура грубоватая: фантастические животные могут себе позволить некую агрессивность. А вот лошади я не позволил быть мутантом, она гладкая и даже улыбается.

– Как долго создаётся такая скульптура?

– Лошадь я сделал за месяц, мне понадобилось около 50 автомобильных колёс. Ножом удалял корд, резал резину вдоль и поперёк и оборачивал ею металлический каркас. Потом была деталировка – морда, грива… Грузили лошадь манипулятором. Пару дней скульптура стояла перед мастерской – люди трогали, садились верхом. Лошадь прошла тест на прочность.

(Продолжение статьи вы можете прочитать в газете “Стерлитамакский рабочий” от 22 июля 2017 года)

Екатерина ЯКОВЛЕВА

Кабинет гирудотерапии (лечение пиявкой), терапии, рефлексотерапии. Приём ведёт Филимонова Любовь Анатольевна, врач высшей кв.кат. Каб. №426, поликлиники ГБУЗ КБ №1, ул. Коммунистическая,91. Тел. 8-905-308-09-65, 22-29-54. (пн., ср., пт., с 17 до 19 часов). Доп. информ. www.girudamed.ru УТОЧНИТЕ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. Лиц. ЛО-02-01-003497 МЗ РБ. Реклама. 210104