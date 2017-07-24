Пожары не тушит, но людей радует
В городе появилась новая скульптура-игрушка
Буднее утро плавится на солнце, скоро полдень. Бульвар по ул.Коммунистической. Перед нами – братство машин в действии: пожарный автомобиль, выполненный в стиле ретро, привозят на грузовике и выгружают автокраном.
Украсившая город композиция из металла – это творчески осмысленная копия пожарной машины столетней давности. Огнеборец на колёсах снабжён огнетушителями и пожарным рукавом, баком для воды и небольшой лестницей. У этого автомобиля даже номер есть.
– Сто лет назад таких номеров ещё не было, я повесил его для красоты, – поясняет автор памятника художник по металлу Александр Замесин.
Скульптура посвящена 90-летию создания в России Государственного пожарного надзора и сделана по заказу Стерлитамакского межрайонного отдела надзорной деятельности. На изготовление ретроавтомобиля автору потребовался месяц. Машина собрана исключительно из металлолома: в ход пошли крылья и бамперы старых авто, мотоциклетные колёса, трубы, тэн, останки железных кроватей и стиральных машин.
– Самым сложным было начать, сделать раму. А потом на каркас нацеплять всё остальное – уже дело техники, – говорит Александр.
Он достаёт из своего настоящего автомобиля переносной генератор, кувалды, анкеры и шутит:
– Сейчас мы её заведём!
Оборудование и инструменты нужны, чтобы надёжно закрепить 300-килограммовый памятник.
Первыми «пассажирами» новой скульптуры-игрушки стали Эльмира Иванова и её дочка Арина – они остались довольны «путешествием». Пожарный автомобиль пополнил транспортную коллекцию городской аллеи: детвора уже успела освоить кованую карету, паровозик и вертолёт.
– Угонщики креативным транспортным средствам не страшны. А вандалы?
– Каждую весну я омолаживаю мои скульптуры: подкрашиваю их, выпрямляю то, что погнуто, привариваю отломленные детали. Если с сидений сходит краска, я доволен: значит, мои скульптуры «работают», они востребованы. А вот если люди пытаются их ломать – это настораживает. И речь даже не о том, что я жалею свой труд. Просто те, кто занимается вандализмом, увы, не способны сделать в жизни ничего хорошего. Сколько прослужат мои скульптуры? Всё зависит от того, как их эксплуатировать. Вообще-то, при бережном отношении красота, застывшая в металле, – вечная…
Владимир ПАРФИРОВ,
Екатерина ЯКОВЛЕВА
«У этого автомобиля даже номер есть».
Почему-то немецкий, транзитный.
«Сто лет назад таких номеров ещё не было, я повесил его для красоты, – поясняет автор памятника художник по металлу Александр Замесин».
Сто лет назад в России автомобильных номеров не было вообще. Художественный замысел идет вразрез с исторической действительностью. Ничего страшного, конечно, но проинформировать читателей следует.