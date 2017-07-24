Пожары не тушит, но людей радует

В городе появилась новая скульптура-игрушка

Буднее утро плавится на солнце, скоро полдень. Бульвар по ул.Коммунистической. Перед нами – братство машин в действии: пожарный автомобиль, выполненный в стиле ретро, привозят на грузовике и выгружают автокраном.

Украсившая город композиция из металла – это творчески осмысленная копия пожарной машины столетней давности. Огнеборец на колёсах снабжён огнетушителями и пожарным рукавом, баком для воды и небольшой лестницей. У этого автомобиля даже номер есть.





– Сто лет назад таких номеров ещё не было, я повесил его для красоты, – поясняет автор памятника художник по металлу Александр Замесин.

Скульптура посвящена 90-летию создания в России Государственного пожарного надзора и сделана по заказу Стерлитамакского межрайонного отдела надзорной деятельности. На изготовление ретроавтомобиля автору потребовался месяц. Машина собрана исключительно из металлолома: в ход пошли крылья и бамперы старых авто, мотоциклетные колёса, трубы, тэн, останки железных кроватей и стиральных машин.

– Самым сложным было начать, сделать раму. А потом на каркас нацеплять всё остальное – уже дело техники, – говорит Александр.

Он достаёт из своего настоящего автомобиля переносной генератор, кувалды, анкеры и шутит:

– Сейчас мы её заведём!

Оборудование и инструменты нужны, чтобы надёжно закрепить 300-килограммовый памятник.

Первыми «пассажирами» новой скульптуры-игрушки стали Эльмира Иванова и её дочка Арина – они остались довольны «путешествием». Пожарный автомобиль пополнил транспортную коллекцию городской аллеи: детвора уже успела освоить кованую карету, паровозик и вертолёт.

– Угонщики креативным транспортным средствам не страшны. А вандалы?

– Каждую весну я омолаживаю мои скульптуры: подкрашиваю их, выпрямляю то, что погнуто, привариваю отломленные детали. Если с сидений сходит краска, я доволен: значит, мои скульптуры «работают», они востребованы. А вот если люди пытаются их ломать – это настораживает. И речь даже не о том, что я жалею свой труд. Просто те, кто занимается вандализмом, увы, не способны сделать в жизни ничего хорошего. Сколько прослужат мои скульптуры? Всё зависит от того, как их эксплуатировать. Вообще-то, при бережном отношении красота, застывшая в металле, – вечная…

Владимир ПАРФИРОВ,

Екатерина ЯКОВЛЕВА

Кабинет гирудотерапии (лечение пиявкой), терапии, рефлексотерапии. Приём ведёт Филимонова Любовь Анатольевна, врач высшей кв.кат. Каб. №426, поликлиники ГБУЗ КБ №1, ул. Коммунистическая,91. Тел. 8-905-308-09-65, 22-29-54. (пн., ср., пт., с 17 до 19 часов). Доп. информ. www.girudamed.ru УТОЧНИТЕ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. Лиц. ЛО-02-01-003497 МЗ РБ. Реклама. 210104