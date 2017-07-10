Прибавка не для всех

С 3 августа работавшие в 2016 году пенсионеры республики начнут получать пенсии в повышенном размере. Отделение Пенсионного фонда по РБ завершило все работы по ежегодному августовскому перерасчёту размеров страховых пенсий работающих пенсионеров.

Как пояснил член правления Пенсионного фонда России, управляющий по Башкортостану Фоат Хантимеров, перерасчёт делают автоматически, в беззаявительном порядке. Прибавки получат 250 тысяч пожилых жителей республики. Финансирование расходов на выплату обеспечено в полном объёме.

В отличие от традиционной индексации страховых пенсий, когда их размеры увеличиваются на определённый процент, размер прибавки в августе индивидуален и зависит от периода работы и суммы страховых взносов, поступивших от работодателей в Пенсионный фонд.

Г.БАХШИЕВА

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