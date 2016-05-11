Приём граждан

26 июля в 11 часов в кабинете № 301 администрации городского округа (пр.Октября, 32) проведёт выездной приём граждан министр труда и социальной защиты населения Республики Башкортостан Ленара Хакимовна Иванова.

Будут рассмотрены вопросы социальной поддержки семей с детьми и малоимущих граждан, занятости населения, а также трудовых отношений.

Предварительная запись на приём будет производиться 20, 21 июля с 9 до 17 часов (обед с 13 до 14 часов) по телефону 24-16-02.

Просьба иметь при себе документ, удостоверяющий личность.

Приём строго по предварительной записи.

Кабинет гирудотерапии (лечение пиявкой), терапии, рефлексотерапии. Приём ведёт Филимонова Любовь Анатольевна, врач высшей кв.кат. Каб. №426, поликлиники ГБУЗ КБ №1, ул. Коммунистическая,91. Тел. 8-905-308-09-65, 22-29-54. (пн., ср., пт., с 17 до 19 часов). Доп. информ. www.girudamed.ru УТОЧНИТЕ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. Лиц. ЛО-02-01-003497 МЗ РБ. Реклама. 210104