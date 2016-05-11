Приём граждан
26 июля в 11 часов в кабинете № 301 администрации городского округа (пр.Октября, 32) проведёт выездной приём граждан министр труда и социальной защиты населения Республики Башкортостан Ленара Хакимовна Иванова.
Будут рассмотрены вопросы социальной поддержки семей с детьми и малоимущих граждан, занятости населения, а также трудовых отношений.
Предварительная запись на приём будет производиться 20, 21 июля с 9 до 17 часов (обед с 13 до 14 часов) по телефону 24-16-02.
Просьба иметь при себе документ, удостоверяющий личность.
Приём строго по предварительной записи.
Кабинет гирудотерапии (лечение пиявкой), терапии, рефлексотерапии. Приём ведёт Филимонова Любовь Анатольевна, врач высшей кв.кат. Каб. №426, поликлиники ГБУЗ КБ №1, ул. Коммунистическая,91. Тел. 8-905-308-09-65, 22-29-54. (пн., ср., пт., с 17 до 19 часов). Доп. информ. www.girudamed.ru УТОЧНИТЕ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. Лиц. ЛО-02-01-003497 МЗ РБ. Реклама. 210104
Автор: Администратор (20 Июл 2017). Рубрика: Лента новостей, Новости Стерлитамака. Вы можете отслеживать комментарии через RSS 2.0. Вы можете пропустить до конца и оставить комментарий. Обратные ссылки отключены.