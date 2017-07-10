Про благодарную память и рисунки кефиром на столе

Как живут люди после спасения

В позапрошлом году мы писали о том, как молодая роженица и её дочери-двойняшки выжили благодаря профессионализму стерлитамакских медиков («СР» от 16 сентября 2015 г.). Со дня чудесного спасения прошло три года. Сегодня мы вернулись к этой истории, чтобы рассказать, как живут герои нашей публикации – как преодолевают трудности, чему радуются и о чём мечтают.

ИСПЫТАНИЕ

Напомним: три года назад уфимка Алия Баева приехала рожать долгожданных детей в Стерлитамак. Она готовилась к плановому кесареву сечению в родильном отделении ГКБ № 3. В ночь перед операцией женщине стало плохо, она пережила 18-минутную клиническую смерть. Процент материнской смертности при патологии, которую выявили врачи у Алии, составляет от 70 до 98 процентов. Помощь была оказана грамотно и своевременно – Алия сохранила жизнь и здоровье, благополучно появились на свет Галина и Полина. Мама и дети прошли через реанимацию и долгую реабилитацию в Стерлитамаке и Уфе.

– Сказать, что я врачам благодарна – не то слово. Я их люблю всей душой, – признаётся Алия. – Благодарю Бога за то, что в ночь, когда случилось несчастье, он послал мне таких врачей. День рождения моих дочек совпал с Днём медика, и я очень рада, что доктора откликнулись на мою просьбу – всей бригадой приехали на наш семейный праздник, когда дочкам исполнился годик.

ПОЧТИ ВЗРОСЛЫЕ

На странице Алии Баевой ВКонтакте много семейных фото. А ещё анекдот:

«Разговор Деда Мороза и мамы двойняшек:

– Я хочу на Новый год волшебного единорога! – просит женщина.

– Будь реалисткой, – отвечает Дед Мороз.

– Тогда я хочу пять свободных минут каждый день, чтобы спокойно выпить чашку кофе!

– Хорошо… Какого цвета единорог тебе нужен?».

– До тех пор, пока девочкам не исполнился год, мне действительно было трудно: первые четыре месяца мы жили у моей мамы в Толбазах и растили их всем миром, с моей сестрой, – вспоминает Алия. – Но вот уже два года я справляюсь сама: мы вернулись домой, в Уфу, живём своей семьёй, вчетвером. Я почти не устаю: девочки повзрослели, сами убирают со стола, моют за собой посуду. Они умеют себя занять, дружно играют. В этом смысле маме двойняшек проще: единственный ребёнок требует всё внимание мамы, а я могу выполнять работу по дому и даже иногда успеваю поговорить по телефону.

САМОЕ ТРУДНОЕ

Мы с Алиёй тоже общаемся по телефону. У неё нежный и сильный голос. Мне нравится слушать, как терпеливо и мудро она справляется с трудностями:

– Самое тяжёлое – бессонные ночи: Галинка долго засыпает и плохо спит. Мы с мужем укладываем её по очереди. У каждой девочки свой характер – мы теперь знаем, что такое своенравность, ранимость, впечатлительность…

– Поделитесь с будущими мамами: как быть ресурсным человеком и всё успевать?

– Муж устаёт на работе, я устаю дома, но я считаю, что за атмосферу в семье ответственна женщина. К приходу мужа у меня готов ужин, в квартире порядок, мы с девочками встречаем нашего папу нарядными и весёлыми. Знаете, я даже не ожидала, насколько отличным мужем и отцом окажется мой любимый человек: он успокаивает меня, когда у меня сдают нервы, ему можно доверить всё – от купания детей до приготовления вкусной еды для них.

(Продолжение статьи вы можете прочитать в газете “Стерлитамакский рабочий” от 25 июля 2017 года)

Екатерина ЯКОВЛЕВА

Кабинет гирудотерапии (лечение пиявкой), терапии, рефлексотерапии. Приём ведёт Филимонова Любовь Анатольевна, врач высшей кв.кат. Каб. №426, поликлиники ГБУЗ КБ №1, ул. Коммунистическая,91. Тел. 8-905-308-09-65, 22-29-54. (пн., ср., пт., с 17 до 19 часов). Доп. информ. www.girudamed.ru УТОЧНИТЕ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. Лиц. ЛО-02-01-003497 МЗ РБ. Реклама. 210104