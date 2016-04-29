Программисты будущего
Два выпускника – стобалльники по информатике
Азат Ахметьянов – высокий, симпатичный парень и, несомненно, молодец – в этом году он и ещё одна выпускница нашего города – Марина Назирова – написали ЕГЭ по информатике на сто баллов.
Азат окончил гимназию № 1, с первого класса учился на одни пятёрки, но медаль за особые успехи в учении не получил – подвело обществознание: четвёрка в аттестате.
Ещё подростком не просто играл в компьютерные игры, а начал разрабатывать первые программы.
– Это заслуга родителей, – говорит Азат. – Мама Лилия Рашитовна закончила физико-математический факультет, работает экономистом на заводе и разбирается в программном обеспечении. Она и показала возможности компьютера. Папа Ришат Амирьянович – врач.
– Ты, судя по всему, не пошёл по стопам отца?
– В детстве мечтал стать педиатром, но физика и математика увлекли больше, чем медицина.
В старших классах Азат разработал приложение для «Андроид», помогающее изучать английский язык, знакомые с успехом им пользуются. Кстати, он тоже владеет английским, говорит, что это необходимо для чтения специализированной литературы.
Как написать экзамен по информатике на сто баллов? Парень отвечает, что несложно – участвовал в олимпиадах, много занимался, поэтому был уверен в себе.
– Мы разбирали задачи с учителем информатики Аленой Александровной Николаевой. Но на сто баллов я не рассчитывал, – продолжает он, – думал, срежут балл или два.
Азат мечтает поступить в МФТИ или в Высшую школу экономики на факультет компьютерных наук.
– Это новый факультет, открыла его компания «Яндекс». Я бы хотел пройти стажировку после окончания вуза, набраться опыта, а потом собрать свою команду. Кстати, в ВШЭ учится и старшая сестра Аделя, тоже выпускница гимназии № 1, изучает китайский язык на факультете востоковедения.
– Родители наверняка гордятся вами.
– Да, нам повезло, – улыбается парень. – Наши успехи – во многом их заслуга, они всегда находили время, чтобы заниматься с нами. К примеру, когда увидели, что люблю рисовать, отвели в художественную школу, которую я с успехом окончил.
Кстати, Азат предпочитает рисовать не на бумаге и холстах, а на компьютере, увлекается 3D-моделированием. С удовольствием читает Толстого, Достоевского, неравнодушен к произведениям Жюля Верна, слушает «Битлз» и «Роллинг Стоунз». Говорит, этой музыкой увлёк отец.
С заданиями единого госэкзамена по другим предметам тоже справился замечательно – русский язык написал на 93 балла, профильную математику – на 94.
– Математика и информатика связаны между собой, поэтому успешно сдать один экзамен, если не знаешь другой предмет, невозможно, – говорит Азат.
– Как думаешь, каким будет научно-технический прогресс лет через пятьдесят?
– Не уверен, что за это время что-то существенно изменится. Думаю, смартфоны заменят специальные очки, которые сразу отобразят всю информацию. Я бы хотел разработать роботов, облегчающих быт человека. Сейчас делается упор на выпуск промышленных роботов.
Сам Азат с удовольствием пользуется гаджетами – на его руке «умные» часы.
– Да, это удобно, – показывает на устройство. – Здесь встроенный шагомер и ещё много других функций, приходят уведомления о сообщениях.
(Продолжение статьи вы можете прочитать в газете “Стерлитамакский рабочий” от 8 июля 2017 года)
Альбина РАХИМОВА