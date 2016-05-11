Проросло лето дождями частыми, ночами холодными, ненастными

И что делать в огороде при такой погоде?

Этот вопрос мы задали агроному с многолетним стажем Петру Николаевичу Артамонову.

– Лето нынче действительно аномальное, – сказал он. – За пятьдесят лет я не припомню таких холодных ночей и дождливых дней. Беда для садов и огородов! Сейчас на растения отрицательно влияют два фактора: очень сильное увлажнение и низкий фон ночных температур. А в наших огородах растёт 80 процентов теплолюбивых культур. И сумма активных температур должна превышать 15 градусов. Напомню, что огурцы растут только ночью, поэтому этим летом в открытом грунте, скорее всего, их не будет.

Если бы мы в своё время получили реальный прогноз погоды, можно было как-то подготовиться к холодному дождливому лету. Например, сделать утеплённые грядки. Для этого нужно выкопать канавку. Дно устелить перегноем, соломой, сеном, сечкой (10-15 см). Таким образом на уровне корневой системы создаётся оптимальный тепловой режим. Это не сделали, поэтому плохо растут томаты, дыни, капуста, перец. Об огурцах я и не говорю.

– А если закрывать плёнкой?

– Не выход. Взять хотя бы перец. Это перекрёстно опыляемая культура. А какое опыление под плёнкой? Повторяю, урожая в открытом грунте ждать не приходится. Если температурный режим не изменится, всё! Сыграет отрицательную роль и сильное переувлажнение. Чтобы как-то улучшить положение в этом плане, нужны высокие грядки. Их тоже не сделали.

– Из-за переувлажнения у растений наблюдается кислородное голодание и возникновение разнообразных болезней. Что делать?

– Помогут регулярное рыхление и удаление больных листьев и стеблей. Томаты необходимо пасынковать. Растения ослаблены развитием комплексных грибковых заболеваний – это корневая гниль, ржавчина и мучнистая роса на листьях, стеблях. Фитофтороз поражает томаты. Ржавчина – перцы и баклажаны.

– Как защитить растения?

– В данном случае сработает только химическая защита. Народные рецепты окажутся неэффективными. Нужны специальные средства, содержащие медь. Категорически не рекомендую брать их с рук – только в магазине, и обязательно требуйте инструкцию.

Другая беда – лук и чеснок сейчас страдают от грибковых заболеваний. Есть один агротехнический приём: когда лист начинает желтеть, а лук ложится, отгребать землю от шейки. Важно не передержать их на грядках. Лук лучше убирать в первой декаде августа, а чеснок – в третьей декаде июля. После уборки чеснок нужно сушить в тени, а лук продержать на солнце, но следить, чтобы не попала роса, и не торопитесь с обрезкой. Делайте это с учётом погоды и теплового режима. Опытные огородники используют ещё такой приём: за 10-12 дней до уборки лука и чеснока делают над грядками каркас из проволоки и затягивают его плёнкой, открывая торцы с обеих сторон. В результате почва делается суше, влаги становится меньше, и дозревание идёт быстрее.

Да, погода не балует овощные культуры, зато как нельзя лучше подходит для цветов. Они растут и цветут исключительно хорошо. Сложились благоприятные условия и для капусты, салатов, укропа. Только капусту нужно время от времени приокучивать и следить за влажностью.

– Но хоть какой-то урожай овощей вырастить можно?

– Можно, но этим летом для огородных и садовых культур требуются особые подходы. В теплицах, например, необходимо соблюдать подходящий тепловой режим и оптимальную влажность. Регулярное проветривание – обязательно. Больные листья и стебли – немедленно удалять! Поливать только утром и обязательно тёплой водой.

Что касается открытого грунта, здесь главный метод – рыхление, удаление лишних листьев. Пасынкование томатов делайте постепенно, оставляя в результате 3-4 кисти. Листья убирайте понемногу. Это затормозит активизацию фитофтороза. Не забывайте о профилактической обработке растений. Здесь подойдут народные средства. Однопроцентный раствор поваренной соли очень эффективен для томатов. Но когда растение уже заболело фитофторозом – без химии необойтись. Если влажная погода будет продолжаться, нужно полное удаление листвы с томатов в конце вегетации.

– Как вы относитесь к китайским удобрениям, которые появились на рынке?

– Отрицательно. Они «гонят массу», искажая здоровый аромат и вкус. Я отдаю предпочтение натуральным удобрениям: перегною, компостам (их нужно делать самим из остатков растений), золе. Что касается химических удобрений – у нас есть достаточное количество своих минеральных препаратов. Имеются и сложные удобрения. Всё это можно приобрести. Напоминаю, что покупать их нужно только в магазинах, после внимательного прочтения инструкции.

– Одна наша читательница жалуется, что у неё не плодоносит садовая земляника. Что вы ей посоветуете?

(Продолжение статьи вы можете прочитать в газете “Стерлитамакский рабочий” от 21 июля 2017 года)

Беседовала Евгения ДЬЯКОНОВА

Кабинет гирудотерапии (лечение пиявкой), терапии, рефлексотерапии. Приём ведёт Филимонова Любовь Анатольевна, врач высшей кв.кат. Каб. №426, поликлиники ГБУЗ КБ №1, ул. Коммунистическая,91. Тел. 8-905-308-09-65, 22-29-54. (пн., ср., пт., с 17 до 19 часов). Доп. информ. www.girudamed.ru УТОЧНИТЕ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. Лиц. ЛО-02-01-003497 МЗ РБ. Реклама. 210104