Работодателям не нужны трудоголики

В прошлую субботу страна отметила неофициальный праздник – День трудяги. Праздник посвящён трудоголикам – людям, которые постоянно задерживаются на работе, готовы променять выходной в кругу семьи и друзей на рабочую смену, сосредоточены на показателях, продвижении, карьерном росте. Аналитики сайта по поиску работы и персонала HeadHunter изучили более 50000 резюме, размещённых в Республике Башкортостан за последний месяц, и выяснили примерное количество потенциальных трудоголиков на сайте hh.ru.

Около 1 процента соискателей Башкирии, разместивших резюме на сайте, отметили «готов к переработкам», при этом 79 проц. из них – мужчины. Чаще всего такая метка встречается у тех, кто ищет работу в сферах «Производство» (34 проц.), «Добыча сырья» (29 проц.) и «Строительство» (21 проц.), следом идут топ-менеджеры (10 проц.) и специалисты в области «Продажи» (8 проц.). Большинство тех, кто готов к переработкам, разместили резюме в Уфе, Стерлитамаке и Салавате.

Если говорить о работодателях Башкирии, то 1,5 проц. из них заранее предупреждают кандидатов о необходимости переработок. Большинство из них ищет сотрудников в сферах «Производство» (41 проц.), «Строительство» (26 проц.) и «Транспорт» (12 проц.). При этом предлагаемые зарплаты не отличаются от средних по рынку.

По данным недавнего опроса, 45 проц. соискателей Республики Башкортостан считают себя трудоголиками. Причины разные: 32 проц. постоянно думают о работе в свободное время, 27 проц. берут на себя необязательные задачи, 22 проц. видят работу во сне, 17 проц. постоянно читают корпоративную почту. При этом те, кто признал свой трудоголизм, отмечают, что сама жизнь требует от них выкладываться по максимуму. Каждый третий уверен, что это сугубо его вина, а каждый десятый обвиняет работодателя. Сами работодатели признаются, что смотрят больше на показатели сотрудника, а не на количество часов, проведённых на работе. Некоторым даже не особо важно, сколько часов работает сотрудник, им важен результат: если сотрудник выполняет дела в срок, он ценится выше, чем трудоголик, засиживающийся на работе, но справляющийся хуже.

О.ГИБАДУЛЛИНА

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