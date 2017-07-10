Раскрыт угон автомобиля

В дежурную часть поступило заявление об угоне автомобиля ВАЗ шестой модели. Сотрудниками полиции установлено, что преступление совершил юноша 1999 года рождения. Так же установлена причастность этого гражданина к кражам аккумуляторных батарей из автомобилей, оставленных без присмотра во дворах города.

Возбуждено уголовное дело.

А.НАГАЕВА

Кабинет гирудотерапии (лечение пиявкой), терапии, рефлексотерапии. Приём ведёт Филимонова Любовь Анатольевна, врач высшей кв.кат. Каб. №426, поликлиники ГБУЗ КБ №1, ул. Коммунистическая,91. Тел. 8-905-308-09-65, 22-29-54. (пн., ср., пт., с 17 до 19 часов). Доп. информ. www.girudamed.ru УТОЧНИТЕ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. Лиц. ЛО-02-01-003497 МЗ РБ. Реклама. 210104