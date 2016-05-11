Распознаём лица и толково пьём чай

Какие идеи подрастают в российско-китайском бизнес-инкубаторе?

Да, сближение нашей страны с Китаем – вопрос стратегического партнёрства. Но недаром в последнее трудное время мы пытаемся воодушевиться значением китайского иероглифа: «кризис» – это ещё и «возможность»… Нас объединяют не только река Амур и привычка ходить в китайской одежде, как пошутил один учёный. Согласитесь, у нас действительно много общего: трудолюбие, семейные ценности, приобщённость к советской культуре…

Понять, так ли это на самом деле, смогли участники российско-китайского студенческого бизнес-инкубатора, стартовавшего в Уфе на базе БашГУ.

В пятницу участники бизнес-инкубатора посетили СФ БашГУ. Студентам башкирских вузов и Северного университета Китая, расположенного в провинции Шаньси, предстоит серьёзное испытание – защита своих проектов в Уфе. А пока они на экскурсии в Стерлитамаке, в научно-образовательном центре «Промышленная робототехника и медицинская физика». Осматриваются в мастерской черновой обработки древесины, разглядывают чертёж подшипникового стакана и фотографируются на фоне станка с ЧПУ.

Лу Ихану 19 лет. Будущий инженер с энтузиазмом рассказывает через переводчика, что занимается распознаванием лиц: созданная им компьютерная программа создаёт 3D-модель, которая идентифицирует более 160 ключевых точек лица. Если раньше распознавание лиц могло пригодиться стражам порядка на таможне и в аэропорту, то теперь оно актуально как в интегрированных системах безопасности, так и в банковском секторе и маркетинге. Лу Ихан считает, что именно в России он сможет реализовать свой проект: у России грандиозный инженерный потенциал. Если юноше удастся побывать здесь вновь, он всерьёз возьмётся за изучение русского языка. А если посчастливится переехать в Россию, Лу Ихан поселится в Уфе: он буквально влюбился в этот красивый город.

– Наши страны похожи: у нас душевные люди, глубокие отношения, – размышляет вслух выпускница БГПУ Василина Янбаева. Я недавно была в Китае: он меня вдохновляет. Китай для меня – это мудрость, древность и красота. Я дизайнер и хочу участвовать в развитии чайного рынка: мы планируем открыть фирму при БГПУ, искать поставщиков китайского чая, разрабатывать упаковку для чайных сортов, организовать чайные церемонии…

Эксперты из Поднебесной, которые приезжали в Уфу 11 июля, признали проект Василины одним из лучших. В конце августа авторы наиболее перспективных разработок из Башкортостана отправятся на обучение в китайский город Сиань, в один из самых развитых бизнес-инкубаторов Китая.

Екатерина ЯКОВЛЕВА

Кабинет гирудотерапии (лечение пиявкой), терапии, рефлексотерапии. Приём ведёт Филимонова Любовь Анатольевна, врач высшей кв.кат. Каб. №426, поликлиники ГБУЗ КБ №1, ул. Коммунистическая,91. Тел. 8-905-308-09-65, 22-29-54. (пн., ср., пт., с 17 до 19 часов). Доп. информ. www.girudamed.ru УТОЧНИТЕ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. Лиц. ЛО-02-01-003497 МЗ РБ. Реклама. 210104