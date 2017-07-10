Ребятам о зверятах

Почему полезно ходить в гости

Лето – лучшая пора, чтобы набраться сил, заняться любимым делом, узнать что-то новое и интересное. Воспитанники филиала социально-реабилитационной помощи несовершеннолетним в г.Стерлитамаке (бывший «Данко») – всегда желанные гости в детском экологическом центре. Во время учебного года ребята не могли сюда приходить часто, но каждый визит становился событием. Летом времени – хоть отбавляй! Каждую неделю сотрудники центра вместе с юными исследователями участвуют в очередном открытии или интересном приключении.

ДЕНДРАРИЙ И МИНИ-ЗООПАРК

Чего только стоила ботаническая прогулка по дендропарку ДЭЦ. Маньчжурский орех, декоративная калина Бульденеж, берёза повислая – от обилия редких растений просто глаза разбегались.

Не менее интересной и познавательной была экскурсия по мини-зоопарку. Кого здесь только нет: макака-резус, водные и сухопутные черепахи, шиншиллы, чилийская белка, попугаи, шпорцевые лягушки – всех не перечесть! Гости смогли увидеть и погладить животных, узнали об их повадках, образе жизни и пищевых предпочтениях. Живность была не в восторге от такого пристального внимания, однако вкусная еда помогла им примириться с суровой действительностью.

ДЕФИЛЕ И МАСТЕР-КЛАСС

Придя в очередной раз в гости к экологам, ребята неожиданно для себя стали зрителями уникального дефиле. Пакеты для мусора, старые газеты и другой бросовый материал дети и преподаватели превратили в настоящие шедевры. Голову одной юной модели украшал венок из цветов, которые в недавнем прошлом были самыми обыкновенными пластиковыми стаканчиками. Другая юная красавица привлекла внимание зрителей оригинальным подолом своего платья из воздушных шариков, при ближайшем рассмотрении оказавшихся надутыми мусорными мешками. Досмотрев модный показ, ребята загорелись желанием создать подобную красоту своими руками. Мастер-класс по изготовлению игрушек и украшений из бросового материала их ждал на следующей неделе. Оказалось, что пластиковые бутылки подходят для изготовления игрушек своими руками. Мальчишки с удовольствием мастерили кошечек, собачек, львят и другую живность. Девочки же отдавали предпочтение цветочным композициям.

(Продолжение статьи вы можете прочитать в газете “Стерлитамакский рабочий” от 29 июля 2017 года)

Ольга КИСЕЛЁВА

Кабинет гирудотерапии (лечение пиявкой), терапии, рефлексотерапии. Приём ведёт Филимонова Любовь Анатольевна, врач высшей кв.кат. Каб. №426, поликлиники ГБУЗ КБ №1, ул. Коммунистическая,91. Тел. 8-905-308-09-65, 22-29-54. (пн., ср., пт., с 17 до 19 часов). Доп. информ. www.girudamed.ru УТОЧНИТЕ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. Лиц. ЛО-02-01-003497 МЗ РБ. Реклама. 210104