Самолёт, паровоз и Крокодил Гена

История одного умельца

Какой мальчишка не мечтает если не полетать, то хотя бы посидеть в кабине самолёта?! А вам слабо собрать для своего ребёнка модель «кукурузника» в масштабе 1:3: и чтобы штурвал как у настоящего воздушного судна вращался во все стороны и нажимались педали, а стрелочки и цифры на приборной панели изменяли свои показания? Да? А вот мальчишкам и девчонкам из детского сада № 21 повезло: у них есть «Радик Шакир».





Ребятишки в силу своего возраста не могут полностью выговорить имя и отчество своего любимого Радика Шакировича Валиева. Этот удивительный человек пятый год работает в детском саду и всё это время радует ребятню сюрпризами. То смастерит паровозик с голубым вагоном вместе с Крокодилом Геной и Чебурашкой, то Бабу-ягу с гусями-лебедями, хлопающими на ветру крыльями. А в этом году мастер собрал почти настоящий самолёт. Целый год в подвале создавал он свой шедевр из сломанных шкафов, остатков металла и прочего подручного материала. Что удивительно – без единого чертежа!

– Все чертежи у меня в голове, – утверждает Радик Шакирович. – Когда я работал на буровой, часто подавал рацпредложения по усовершенствованию приборов и различных инструментов. Ещё в то время у меня зародилась мысль построить модель вертолёта. Когда вышел на пенсию, усидеть дома не смог – устроился в детский сад. Тут-то и появилась возможность претворить все свои идеи. Однако длинные винты вертолёта опасны для детей, поэтому я решил построить самолёт. Очень хотелось закончить работу к Дню Победы, но не получилось, – сокрушается Радик Шакирович. – Да и денег на краску пока тоже нет.

Однако, посмотрев на сияющие на солнце металлические борта и радостно играющих внутри самолёта ребятишек, он с улыбкой добавил, что детишки довольны, а это – самое главное!

– Радик Шакирович для нас просто находка! – утверждает заведующая детским садом № 21 Марина Салимова. – Сначала он числился у нас сантехником, а по факту выполнял всю мужскую работу: от починки крана до сварки. Достаточно было всего лишь позвать его: «Шакирыч, помоги!». Однако в этом году рабочих по обслуживанию зданий перевели на аутсорсинг. Не желая терять мастера на все руки, мы перевели его в дворники. И он продолжает радовать ребятишек. Хочу отдельно отметить, что все свои творения Радик Шакирович очень тщательно продумывает с точки зрения безопасности: обтекаемые формы, размеры, соответствующие детскому росту, отсутствие щелей и зазоров, куда бы любознательные непоседы могли засунуть пальцы. Не забывает он и о красоте. Нам же после представления очередного шедевра мастера остаётся только восклицать: «Молодец, Шакирыч!».

Ольга КИСЕЛЁВА

Кабинет гирудотерапии (лечение пиявкой), терапии, рефлексотерапии. Приём ведёт Филимонова Любовь Анатольевна, врач высшей кв.кат. Каб. №426, поликлиники ГБУЗ КБ №1, ул. Коммунистическая,91. Тел. 8-905-308-09-65, 22-29-54. (пн., ср., пт., с 17 до 19 часов). Доп. информ. www.girudamed.ru УТОЧНИТЕ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. Лиц. ЛО-02-01-003497 МЗ РБ. Реклама. 210104