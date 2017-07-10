Самые надёжные подержанные машины
В Великобритании аналитики нескольких ведущих автомобильных и страховых компаний составили рейтинг самых надёжных, по их мнению, подержанных автомобилей. При этом абсолютными рекордсменами стали автомобили японского производства. Именно они заняли первые четыре места в рейтинге. Итак, это японские авто – «Хонда», «Мазда», «Тойота» и «Субару». Именно они, по мнению англичан, – самые надёжные, прочные из возможных подержанных авто.
Рейтинг составлялся аналитиками из расчёта частоты поломок подержанных автомобилей, а также исходя из средней возможной стоимости ремонта. Участвовали в эксперименте более двухсот пятидесяти разных марок автомобилей. При этом в расчёт брались только машины в возрасте от шести и до трёх лет включительно. На пятом месте, по расчётам британцев, оказался автомобиль марки «Смарт». Интересен тот факт, что последние места в рейтинге замыкает известный лидер продаж – автомобиль «Мерседес-Бенц».
Кроме того, англичане подсчитали, что дешевле всего обходится ремонт автомобиля марки «Шкода». За одну среднюю поломку придётся отдать около четырёхсот долларов. При этом такая же поломка в «Хонде» обойдётся её владельцу приблизительно в пятьсот долларов. А вот владельцам «Порше» не повезло больше остальных. Точно такая же поломка в этих автомобилях при ремонте будет стоить около двух тысяч долларов.
Ранее подобный рейтинг уже составлялся в Великобритании. Тогда, в 2006 году, все призовые места заняли автомобили японского производства.
Помимо британцев, подобными исследованиями подержанных автомобилей заинтересовались и немцы. Они создали свой собственный рейтинг надёжности подержанных авто. При этом за основу бралось мнение более чем пятнадцати миллионов человек – владельцев личных автомобилей разных марок. На первом месте в рейтинге встала легендарная «Ауди-А6», ненамного обогнав стильный «БМВ» седьмой серии. Далее бронзовую награду получила «Мазда». Призовое место в классе спортивных подержанных автомобилей заняла популярная марка «Мерседес-Бенц». Кроме того, лидерами этого класса стали автомобили «Фольксваген» и «Форд».
Теперь производителям автомобилей придётся указывать в буклетах только достоверную информацию о своих детищах. Специалисты из Германии и Великобритании внимательно отслеживают самые лучшие, а также самые худшие автомобили и формируют рейтинги. Такие «шпаргалки» уже не раз выручали миллионы покупателей машин по всему миру.