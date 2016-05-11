Сельчанам будет легче в кооперативах

В руководстве Минсельхоза Башкирии объяснили, почему сельские жители не хотят вступать в потребительские кооперативы.

– Я считаю, что в нынешних экономических условиях для сельчан будет разумно объединяться в кооперативы. Выгода очевидна – вырастут объёмы производства, доходы. Вот только большинство фермеров не доверяет своим коллегам и соседям и отказывается работать с ними в одной команде. Люди хотят тянуть одеяло на себя и только прибыль забирать. В рамках федеральных программ мы готовы оказывать кооперативам материальную помощь, но, к сожалению, это не актуально для сельчан, – объяснил глава Минсельхоза Башкирии Ильшат Фазрахманов.

К слову, сейчас в Башкирии работают только 20 потребительских кооперативов. В минувшем году было организовано девять, четыре из которых получили грантовую поддержку в 14 миллионов рублей.

«Комсомольская правда»

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