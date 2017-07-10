Сначала всё узнай – потом покупай!

Что делать, чтобы потом не выяснять, кто виноват?

Магазины растут, как грибы. Товаров в них – без счёта. Одна беда – иногда количество находится в прямом противоречии с качеством. Покупателям нужно держать ухо востро, чтобы после приобретения желанной вещи не нарваться на утомительные хлопоты, выясняя: кто виноват, и что делать с обнаруженным в товаре браком? К примеру, купили вы телевизор, а он кроме пульсирующих полос и разноцветных пятен ничего не показывает. Вам, понятно, такой авангардизм не по душе и очень хочется дать покупке задний ход. Можно ли?

С этим вопросом мы обратились к председателю Союза потребителей Стерлитамака Г.Р.Егоровой.

– На страже интересов покупателей стоит Закон «О защите прав потребителей». И в статье 18 говорится о том, как должен поступать человек, которому не повезло с покупкой. Бывает, что продавец сразу указывает на определённую ущербность товара. Мол, хотите – покупайте, хотите – нет, предупреждаю – цену снизим. Но чаще всего досадный недостаток, грубо говоря, брак обнаруживается в тот момент, когда счастливый обладатель хочет насладиться давно облюбованной вещью. Вместо удовольствия – горькое разочарование и огорчение – пропали деньги! Нет, не пропали. Статья 18 гарантирует потребителю право, во-первых, потребовать замены некачественного товара на товар этой же марки или какой-либо другой, но с соответствующим перерасчётом цены. Во-вторых, соразмерного уменьшения покупной цены или незамедлительного безвозмездного устранения недостатков товара.

– А другие варианты есть?

– Можно отказаться от договора купли-продажи, вернуть товар и потребовать сумму, которую вы за него заплатили.

– Эти условия распространяются и на технически сложные товары бытового назначения?

– Конечно, но с оговоркой: они выполняются, если недостаток обнаружен в течение 15 дней со дня передачи потребителю такого товара.

– Покупатель обнаружил недостаток, допустим, в течение пяти дней. Идёт в магазин и, ссылаясь на ст.18, требует поменять товар или вернуть деньги. Ему отказывают. Что делать?

– Он должен написать претензию в двух экземплярах. Один – передать продавцу, второй – завизированный (с печатью и подписью торгового заведения) – оставить у себя.

Продавец (торговое заведение) обязан в течение десяти дней рассмотреть претензию и дать ответ.

– Какой конкретно?

– Продавец или соглашается выполнить требования покупателя, или провести экспертизу. И если дефект будет существенным, вырисовываются несколько вариантов. Во-первых, вернуть деньги за товар. Во-вторых, поменять его или отремонтировать за счёт торгового заведения.

– Если дефект обнаружен, например, в холодильнике, его в ремонт на себе тащить?

– Если товар крупногабаритный, покупатель вправе потребовать, чтобы продавец сам отправил его ремонтникам или возместил расходы по доставке.

– Чему равен максимальный срок ремонта?

– Сорока пяти дням. Но по договорённости сторон его можно продлить. Если же этот срок будет превышен, то покупатель вправе требовать от продавца неустойку за каждый день просрочки (1 процент от стоимости товара). Ещё одно законное право покупателя – ему обязаны предоставить на время ремонта вещь, аналогичную купленной.

(Продолжение статьи вы можете прочитать в газете “Стерлитамакский рабочий” от 22 июля 2017 года)

Беседовала Евгения ДЬЯКОНОВА

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