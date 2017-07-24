Сорок один – я не магазин

Дорогие читатели!

Помните ли вы о своей первой торговой сделке? Наверняка, это было в детстве, когда вы в школе меняли один фантик на другой или когда в летнем лагере сплели фенечку и продали девочкам из другого отряда рублей за 5. Торговля и, как её вариант, обмен становятся частью нашей жизни ещё до того момента, как мы что-либо начинаем понимать о деньгах и их возможностях.

В детстве с деньгами вообще не было проблем: нарвал подорожника – вот тебе и валюта: теперь можно рассчитаться с подружкой в детском магазине за пёрышко, одуванчик или красивый камешек или выпить понарошный кофе, отставив всамделишний мизинец. Сдачу давали тоже подорожником. Но покупатель и продавец были в теме и отлично различали номинал подорожных листов.

«Сорок восемь – половину просим», – клянчили подбежавшие мальчишки со свежими «деньгами» в руках. «Сорок один – я не магазин», – отвечали девочки и шустро сворачивали торговлю.

Как и многим советским детям, мне приходилось сдавать бутылки и приносить настоящие деньги домой. Молоко тогда было в стеклянной таре, оно умело портиться, тары было много, и порой вырученные за бутылки деньги спасали на пару дней целую семью. Я ещё не ходила в школу, но уже складывала в уме бутылки и знала, сколько денег мне должны дать. Однажды мою посуду посчитали вместе с посудой впередистоящей женщины, и мои деньги достались ей. Приёмщица отправила меня за этой женщиной и велела стребовать свои деньги с неё. Я дошла за незнакомой толстой тётей до следующего магазина, но так и не решилась подойти к ней и объяснить ситуацию. Мне было 6 лет. Потом к приёмщице ходила мама, но тоже ничего не добилась. Я не понимала ценности этих рублей и копеек, но я была так уязвлена и расстроена тем, что не смогла сделать простую вещь – сдать бутылки и принести деньги домой. Прошло много лет, но я до сих пор досадую на себя, и мне одновременно жаль ту маленькую девочку, которую взрослые приёмщицы то и дело подначивали: «Если сумеешь правильно посчитать, сколько я тебе должна, я выдам тебе деньги, а не сумеешь – оставлю себе». Очередь затихала, когда я громко считала: 15 копеек плюс 15 копеек – будет 30 копеек, 30 копеек плюс 15 копеек – будет 45 и т.д.

Прекрасный образец предприимчивости демонстрировал герой Марка Твена Том Сойер. Ненавистный забор, казавшийся бесконечным в летний день, нуждался в покраске, и мальчика наказали: заставили красить. Находчивый Том в итоге разорил всю округу: забор в обмен на сокровища (яблоко, перочинный ножик, редкое стёклышко, птичье яичко и пр.) красили ребята, становясь в очередь, до тех пор, пока не закончилась краска. Марк Твен преподал нам потрясающий жизненный урок: хочешь, чтобы твоя работа стала удовольствием – полюби её. Создай дефицит и чувство элитарности – отбоя не будет от желающих расстаться с деньгами. Впрочем, последнюю мысль как нельзя лучше воплощают знаменитые советские очереди, когда люди сначала становились в самый её хвост и лишь потом спрашивали, что же всё-таки продают.

К сожалению, сегодня интернет-мошенники не менее находчиво опустошают банковские карточки доверчивых граждан, притворяясь потенциальными продавцами или покупателями. Не лишним, думаю, будет напомнить, что ни в коем случае нельзя сообщать номера своих карт и диктовать цифры на обороте кому бы то ни было.

Так что, дорогие читатели, с Днём торговли! Этот праздник можно считать по-настоящему народным: к торговле причастен каждый из нас, и неважно, по какую сторону прилавка мы находимся.

Гузель СИТДИКОВА

Кабинет гирудотерапии (лечение пиявкой), терапии, рефлексотерапии. Приём ведёт Филимонова Любовь Анатольевна, врач высшей кв.кат. Каб. №426, поликлиники ГБУЗ КБ №1, ул. Коммунистическая,91. Тел. 8-905-308-09-65, 22-29-54. (пн., ср., пт., с 17 до 19 часов). Доп. информ. www.girudamed.ru УТОЧНИТЕ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. Лиц. ЛО-02-01-003497 МЗ РБ. Реклама. 210104