Способность меняться

Дорогие читатели!

Вы держите в руках первый номер второго полугодия, он же – 126-й с начала января. Казалось бы, вчера только вышли на работу, вспоминая о том, как весело скакали вокруг ёлки, а уже полгода прошло.

Делать газету – всё равно, что бежать марафон. Быстрая работа каждый день, но на длинную перспективу. Впрочем, это касается любого серьёзного дела. Сойти с дистанции нельзя. И мы должны меняться. Наши читатели выросли, успели состариться, появились новые подписчики – и теперь нам придётся меняться ещё быстрее. Вообще я убеждена, что каждый из нас ценен именно своей способностью меняться, узнавать новое, использовать это в своей работе и стараться быть всегда полезным. Знакома ли вам ситуация, когда человек из обычного специалиста вдруг становится маленьким начальником и через некоторое время превращается в жалкое толстое чудовище? Если повезёт и он много работает над собой, он станет хорошим начальником, а потом снова превратится в маленького монстра. Происходит это потому, что человек перестал пробовать новое, выходить за собственные пределы, менять сферу деятельности, двигаться хотя бы по горизонтали. Он остановился и оскотинился. Кресло стало впору, уровень компетенций достиг своего предела, но человек не меняет место работы и не создаёт себе новые цели.

Для изменений нужно время и чёткое видение предполагаемого результата, а результат, как известно, это не столько благоприятные обстоятельства, сколько число попыток.

Выпускники школ сейчас рассылают свои результаты экзаменов по учебным заведениям и надеются на успех. Позади выпускные балы, реснички уже успели отклеиться, и девочки стали вновь похожи на школьниц – милых, наивных и замечательных девочек, ждущих от жизни только хорошего. Чудеса, конечно, случаются, но, как правило, чудо надо долго и упорно готовить. Этому нас учат со школьной скамьи. Чтобы получить «пятёрку», надо готовиться.

Мы живём в хорошем городе – у нас есть своя история, во многом похожая на истории других городов, стремительно выросших благодаря нефти-газу-химии-машиностроению. Когда в короткое время происходят такие большие перемены, как у нас в 60-70-е (Стерлитамак переживал настоящий производственный и строительный бум), на передовой оказываются люди железной воли, понятных и уважаемых принципов, и таких людей – множество. Это директора предприятий, начальники цехов и производств, мастера, бригадиры, обычные водители кранов и многие другие. В какой-то момент мы потеряли их из виду, но сегодня снова вспоминаем человека труда, которому говорить некогда – надо работу работать. С большим удовольствием и уважением мы готовы рассказывать о них на страницах газеты «Стерлитамакский рабочий». Кто-то может на это отреагировать презрительным словом «совок», но вряд ли это будет правильно. Делать реальные дела всегда тяжело, гораздо тяжелее, чем запостить фотографию своего завтрака в Instagram и назвать Солженицына автором «Евгения Онегина». Обычно ругают те, кто сам хорошо что-то сделать не в состоянии и даже близко себе не представляет, как это вообще сделать.

Этой осенью мы также планируем продолжить обучение юных журналистов и в этот раз пригласим старших школьников невыпускных классов. Занятия будем проводить в редакции, и да, бесплатно. Это будет большая работа – во многом неприятная для слушателя, но очень полезная для его пера. Перо будем делать крепким, научим любить глаголы и бояться прилагательных. Словом, оставайтесь с нами.

Гузель СИТДИКОВА

Кабинет гирудотерапии (лечение пиявкой), терапии, рефлексотерапии. Приём ведёт Филимонова Любовь Анатольевна, врач высшей кв.кат. Каб. №426, поликлиники ГБУЗ КБ №1, ул. Коммунистическая,91. Тел. 8-905-308-09-65, 22-29-54. (пн., ср., пт., с 17 до 19 часов). Доп. информ. www.girudamed.ru УТОЧНИТЕ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. Лиц. ЛО-02-01-003497 МЗ РБ. Реклама. 210104