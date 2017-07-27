Станет кроткой и красивой

Дно Стерли углубляется, берега очищаются

Берега реки, давшей название нашему городу, – одно из любимых мест отдыха. Не выезжая за пределы Стерлитамака, можно понежиться на солнышке. Однако Стерля в наши дни обмелела. Поиск места для купания превращается в настоящий квест. И хотя река малая, в паводок владельцам частных домов и дачных построек она доставляет большие неприятности. Всему виной – заиливание русла и заросли по её берегам.

СПАСАЛИ ВСЕМ МИРОМ

Однако город не может выделить деньги на очистку берегов и углубление дна, потому что реки – в федеральной собственности. Этими вопросами должно заниматься Министерство природных ресурсов РФ. Однако городские власти не оставили проблему без внимания. Администрация Стерлитамака собрала и отправила Минэкологии РБ пакет документов для финансирования проекта по углублению дна и очистке берегов. В свою очередь, Министерство природопользования и экологии РБ разработало соответствующий проект. Наконец, поступили деньги из федерального бюджета, и работы начались.

ПЛАНЫ

По словам ведущего специалиста отдела промышленности, транспорта и связи Любови Собачкиной, проект рассчитан на два года. Во время паводка работы не ведутся. Задействован будет участок Стерли длиной 5,7 км от моста по ул.Водолаженко до ул.Садовой. Протяжённость реки в черте города составляет 9 км. Русло углубят в среднем на 1,3 м. Берега очистят от растительности, а откосы укрепят. Благодаря этим мероприятиям паводковые воды пройдут быстрее, значит, снизится и количество чрезвычайных ситуаций, улучшится и экологическая ситуация.

РАБОТЫ НАЧАЛИСЬ

Подрядчика выбирало Министерство природопользования и экологии РБ на конкурсной основе. Победителем аукциона стало ООО «Строительная компания «ГидроСтрой», имеющее большой опыт подобных работ. Вместе с заместителем директора компании Сергеем Тумановым мы выехали на место и убедились – река преображается.

– В настоящее время идёт вырубка кустарника и больших деревьев, – комментирует Сергей Александрович. – Экскаватор готовит съезд к реке и рабочую площадку. Углублять дно водоёма, находясь в воде, не позволяют экологические нормы. Наша техника работает исключительно с берега. Более того, каждые 20 дней берётся анализ воды на нефтепродукты и взвешенные вещества в двух точках: в 100 м выше места производства работ и 500 м ниже. Это нужно для того, чтобы предотвратить загрязнение реки нашей техникой.

Администрация идёт нам навстречу. Если возникают какие-то непредвиденные осложнения, местные власти помогают.

– О каких осложнениях идёт речь?

– Например, жители прибрежной зоны как могли укрепляли берега. И поначалу они были против проведения нами каких-либо работ в этом районе. Однако представители муниципалитета объяснили, что от работы, сделанной профессионалами, пользы будет намного больше.

Спрашиваем у местных жителей, как они относятся к преобразованиям на Стерле.

– Если нас топить не будет, берега станут чище, а река глубже, мы только «за»!

Ольга КИСЕЛЁВА

Кабинет гирудотерапии (лечение пиявкой), терапии, рефлексотерапии. Приём ведёт Филимонова Любовь Анатольевна, врач высшей кв.кат. Каб. №426, поликлиники ГБУЗ КБ №1, ул. Коммунистическая,91. Тел. 8-905-308-09-65, 22-29-54. (пн., ср., пт., с 17 до 19 часов). Доп. информ. www.girudamed.ru УТОЧНИТЕ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. Лиц. ЛО-02-01-003497 МЗ РБ. Реклама. 210104