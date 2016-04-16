«Стерлитамак» уходит в отрыв!

Хороший футбол показали нам ведущие команды республики: городской футбольный клуб «Стерлитамак» принимал «Старт-Альтаир» из Уфимского района (с.Жуково, где играют несколько футболистов, что выводили башкирский футбол в премьер-лигу России).

К началу матча «Старт» отставал от возглавляющих турнирную таблицу первой лиги Башкортостана подопечных А.Р.Губайдулина всего на одно очко. Встреча обещала быть интересной и принципиальной. Дело малость подпортил дождь, начавшийся за час до стартового свистка арбитра и продолжавшийся почти до финального свистка, но болельщики, заполнившие стадион ЦВР «Надежда», стойко мокли на трибунах, согреваясь, видимо, зрелищем.

Хозяева поля сразу пошли в атаку и уже на третьей минуте создали опасный момент у ворот гостей, вот только Сергей Серебряков не рискнул ударить с хода, а второе касание ему сделать, конечно, не дали… Стерлитамакские футболисты первые десять минут атаковали беспрерывно, ворота соперников мог поразить Рустам Низамутдинов, пробивший метров с тридцати хлёстко низом, но мяч попал в сетку снаружи.

Сдержав первый вал атак, гости решили, что играть на своей половине поля бесперспективно, и пошли в контратаку. Их опытным игрокам «палец в рот не клади»: к середине тайма они, можно сказать, инициативу перехватили – теперь попятились к своей штрафной стерлитамакцы.

Игра пошла обоюдоострая. Правда, хозяева контратаковали всё же увереннее. Вот «погладил» перекладину рамки мяч после навеса Серебрякова, вратарь неосмотрительно вышел вперёд, и попади наш форвард – был бы гол. Опять прицельно бьёт Низамутдинов, голкипер гостей в броске с трудом парирует. Сергей Серебряков действует активно, старается, помогая и защите, открывается на правом фланге, но, увы, партнёры его часто не видят.

Гости не оставляют надежд открыть счёт, однако действуют грубовато; уфимский арбитр судит безупречно: например, показывает «горчичник» нападающему «Старта» за симуляцию…

Настойчивость хозяев в атаке воплощается в гол на 40-й минуте – ошибается на выходе вратарь гостей, причём сбивает с ног ещё и центрального защитника; мяч же подхватывает Андрей Рассказанов, хладнокровно посылая его в угол ворот соперника.

После перерыва интереснейшая схватка продолжается с нарастающей интенсивностью. Стопроцентную возможность сравнять счёт упускают гости; в ответной атаке уже защитник «Старта» выбивает мяч с линии своих ворот после удара Серебрякова. Выручает команду наш голкипер Владислав Кандаков; тут же Рассказанов не использует возможность выйти с глазу на глаз с вратарём гостей – прокинуть надо было себе же и убегать от защитника. А вот опытнейший бомбардир уфимцев Дмитрий Долбилин счёт всё-таки уравнивает, расстреляв цель с линии штрафной прямо напротив ворот Кандакова.

От скамейки запасных «Старта» несётся подбадривающе-заводящее: «Дожимайте! Наша берёт!». Но и от наших болельщиков в ответ: «Ребята, забивайте, совсем мало времени осталось!».

Подсказкой с трибун воспользовался капитан «Стерлитамака-1» Алексей Кузнецов, около штрафной площади гостей получив мяч, умело его подработав и с левой отправив снаряд в дальний верхний угол ворот. 2:1, и счастье на трибунах! Впрочем, оказавшиеся в нокдауне гости пропускают ещё и третий гол; его красиво – в падении головой после передачи справа от Артёма Кострюкова – забивает вышедший на замену Артём Карамышев.

Всё, игра сделана. Над мокрыми, но довольными расходящимися со стадиона любителями футбола светит вдруг выглянувшее из-за туч солнце.

Олег ПЕРШИН

Кабинет гирудотерапии (лечение пиявкой), терапии, рефлексотерапии. Приём ведёт Филимонова Любовь Анатольевна, врач высшей кв.кат. Каб. №426, поликлиники ГБУЗ КБ №1, ул. Коммунистическая,91. Тел. 8-905-308-09-65, 22-29-54. (пн., ср., пт., с 17 до 19 часов). Доп. информ. www.girudamed.ru УТОЧНИТЕ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. Лиц. ЛО-02-01-003497 МЗ РБ. Реклама. 210104