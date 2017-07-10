Светлана Нагаева – судья континентальной категории
На днях тренер центра дзюдо «Кумите» Стерлитамакской специализированной школы олимпийского резерва Светлана Нагаева прошла Европейский судейский экзамен на право получения лицензии «В» – судьи континентальной категории Международной федерации дзюдо. Светлана отлично проявила себя как в теоретической, так и в практической части; теперь она сможет представлять Россию в судейском корпусе на международных соревнованиях. Она получила официальные поздравления от министра по молодёжной политике и спорту Республики Башкортостан Андрея Иванюты.
Олег ПЕРШИН
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Автор: Администратор (25 Июл 2017). Рубрика: Культура, Лента новостей, Спорт. Вы можете отслеживать комментарии через RSS 2.0. Вы можете пропустить до конца и оставить комментарий. Обратные ссылки отключены.