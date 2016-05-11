Талант, обаяние, прямота

Из Москвы пришло печальное известие: на 69-м году ушла из жизни замечательная женщина, талантливая поэтесса и журналист Наталья Ивановна Бачурина. Её имя прочно связано с историей нашего города и нашей газеты.

Много лет Наталья Ивановна трудилась в «Стерлитамакском рабочем» сначала корреспондентом, а потом – заведующей отделом культуры, быта и писем. Горожане в возрасте до сих пор помнят её яркие публикации, посвящённые самым острым общественно-политическим и социальным проблемам. Личность масштабная, очень искренняя во всех своих проявлениях, она отличалась своей активной гражданской позицией, прямотой и профессиональной честностью. Бачурина была единственным журналистом, которой дал интервью первый Президент России Б.Ельцин во время своего визита в Стерлитамак.

Наталья Ивановна писала талантливые стихи. И речь идёт не только о женской лирике. Басни и эпиграммы, вышедшие из-под её пера, собраны в книге «Зоосад». Ещё одна книга Бачуриной представляет собой сборник путевых заметок о Вологодчине «Позови меня в даль светлую».

Н.И.Бачурина родилась в 1948 году на юге Казахстана в городе Джамбуле. Закончив десятилетку с золотой медалью, поступила в Томский политех на факультет автоматических систем. Однако, став членом сибирского литературного объединения «Молодые голоса», она после первых проб пера, оказавшихся удачными, оставила технический вуз и поступила на филологический факультет МГУ.

Получив классическое гуманитарное образование, Наталья Бачурина полностью посвятила себя журналистике. После «Стерлитамакского рабочего», в котором она освещала вопросы культурной и социальной жизни, принимала активное участие в создании городской сатирической газеты «Кузьма Рашпиль», Бачурина работала политическим обозревателем газеты «Советская Башкирия», затем – главным редактором газеты «Башкирия». В 1990 году, поддерживая демократические перемены в стране, выдвигалась кандидатом в депутаты Верховного Совета РСФСР по Альшеевскому национально-территориальному округу.

В 1994 году Н.И.Бачурина переехала в Москву. Была обозревателем «Российской газеты», «Парламентской газеты». С 2004 года работала в Московском представительстве Вологодской области при Президенте и Правительстве РФ, организовала пресс-клуб «Друзья Вологодчины».

Последнее время она тяжело болела, два года практически не покидала пределов своей квартиры, общаясь с друзьями только через социальные сети. Но, по свидетельству близких ей людей, до последних дней не теряла оптимизма и бодрости духа. Общительный, доброжелательный, разносторонне одарённый человек со множеством интересов, она была душой компании, умела располагать к себе людей, всегда продуцируя улыбки и хорошее настроение. При этом Наталья Ивановна никогда ни перед кем не прогибалась, называла вещи своими именами, чем снискала любовь и уважение коллег, сослуживцев, читателей.

– Наталья Ивановна была неординарной личностью, верным другом, который никогда не бросит ближнего в беде, – рассказывает о подруге Галина Ильинична Кочеткова. – И хозяйкой являлась великолепной: прекрасно готовила, искусно шила, вышивала, хорошо рисовала, устраивали милые домашние праздники и посиделки. У неё был открытый, тёплый, гостеприимный дом, в котором всегда можно было встретить интересных людей из числа творческой и технической интеллигенции города.

Её любили, её мнением дорожили, к ней тянулись. Она воспитала достойного и успешного сына Алексея, успела порадоваться первым жизненным победам внучки Валентины и внука Константина. Уже долгое время живя в Москве, Наталья Ивановна продолжала интересоваться жизнью Стерлитамака, судьбой родной газеты. Не раз она признавалась, что в душе её продолжает жить память о городе, в котором она провела свои самые лучшие, самые наполненные годы. Жаль, что больше не прозвучит в телефонной трубке её жизнерадостный бодрый голос. Голос, к которому когда-то прислушивались очень и очень многие.

Марина ВОРОНОВА

Кабинет гирудотерапии (лечение пиявкой), терапии, рефлексотерапии. Приём ведёт Филимонова Любовь Анатольевна, врач высшей кв.кат. Каб. №426, поликлиники ГБУЗ КБ №1, ул. Коммунистическая,91. Тел. 8-905-308-09-65, 22-29-54. (пн., ср., пт., с 17 до 19 часов). Доп. информ. www.girudamed.ru УТОЧНИТЕ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. Лиц. ЛО-02-01-003497 МЗ РБ. Реклама. 210104