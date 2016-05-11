Телефон взяла, ключи оставила
В дежурную часть г.Стерлитамака обратился мужчина, проживающий по улице Курчатова. Он сообщил, что у него похитили дорогой сотовый телефон.
Как выяснилось позднее, мужчина познакомился на улице с девушкой и пригласил её к себе домой. Затем он уснул в своей квартире, оставив мобильный телефон на столе. Гостья воспользовалась сложившейся ситуацией, похитила гаджет и покинула квартиру.
На своё счастье потерпевший вспомнил, что за время короткого знакомства девушка упомянула домашний адрес. К тому же, покидая квартиру, она забыла свои ключи. Зная место проживания злоумышленницы, стражи порядка выехали к её дому и скоро задержали 29-летнюю местную жительницу. Оказалось, что похищенный телефон девушка продала за 200 рублей таксисту, а вырученные деньги потратила.
По данному факту возбуждено уголовное дело.
А.НАГАЕВА