Тринадцать смелых, или Что такое реальная забота о городе

Визитка

Молодёжный совет при Совете городского округа – это 13 юношей и девушек от 16 до 30 лет: школьники, студенты, рабочая молодёжь. Созданный в 2009 году, он является передовиком молодёжного парламентаризма и входит в тройку лучших в Башкортостане. Молодёжный совет формируется так: троих человек рекомендует глава администрации городского округа, ещё троих – президиум городского Совета, а семеро ребят проходят на конкурсной основе, защищая свои проекты. Председатель Молодёжного совета пятого созыва – Рамиль Хабибуллин, заместители – Анастасия Рыжманова и Ильгиз Хайбуллин, ответственный секретарь – Оксана Ибрагимова. Также в Молодёжном совете созданы комиссии: в комиссию по жилищно-коммунальному хозяйству, благоустройству и экологии входят Ильгиз Хайбуллин, Анастасия Мысляева, Дарья Босова, комиссию по транспорту, охране правопорядка и связям с общественностью представляют Сергей Хисматуллин, Ринат Фархшатов и Линара Гиззатуллина, в комиссии по социальной политике, вопросам образования и здравоохранения работают Рамзия Валитова, Вячеслав Осокин, Дарья Суркова и Альберт Гайнуллин. В таком составе юноши и девушки в течение двух лет будут представлять интересы молодёжи Стерлитамака в органах муниципальной власти.

Согласитесь, если мы вздумаем воспринимать родной город исключительно как лабиринт улиц и дворов, он не будет нам интересен и дорог. Мы начинаем любить Стерлитамак, когда понимаем: именно здесь живут люди, которые нам дороги. Именно здесь мы раскрываем свои таланты и реализуем себя – и родители нами гордятся, а наши дети растут счастливыми. Если мы, молодые, бросим город-колыбель и уедем на чужбину искать лучшей жизни, мы оставим Стерлитамак без будущего. К счастью, есть юноши и девушки, которые знают: «Где родился, там и пригодился» – не устаревшая мудрость, а руководство к действию. Знакомьтесь: Молодёжный совет.



РАБОТАТЬ НА ОБЩЕСТВЕННЫХ НАЧАЛАХ И НА СОВЕСТЬ

Мы общаемся с ребятами в формате деловой игры. Серьёзные и сосредоточенные, они, объединившись в три группы, обсуждают предложенные ситуации. Тем временем мы с председателем Рамилем Хабибуллиным беседуем о том, какую реальную пользу нам, горожанам, приносят инициативы молодёжи.

– Молодёжный совет Стерлитамака – один из лучших в республике. Как вы думаете, почему?

– Рейтинг Молодёжного совета формируется по нескольким критериям, таким, как правотворческая инициатива, мероприятия, которые содействуют молодёжи в развитии и досуге. Работа в Молодёжном совете – это общественная нагрузка, и я очень благодарен ребятам за активность, а руководству учебных заведений и работодателям – за понимание и поддержку. Наша задача – созидать, участвовать в жизни города, выдвигать правотворческие инициативы, полезные горожанам. Мы обращаемся к депутатам Совета городского округа – они всегда готовы помочь реализовать наши предложения. Так, по инициативе Молодёжного совета в Стерлитамаке появились велосипедные дорожки, регулярно проводится благотворительная ярмарка в помощь молодым родителям «От семьи к семье». Мы помогаем молодёжи города реализовать их проекты. Клуб молодого избирателя под руководством Сергея Хисматуллина призван повышать правовую и политическую культуру юных горожан. Молодёжный совет является организатором ежегодной Всероссийской акции «Бессмертный полк» в городе Стерлитамаке.

– Поделитесь планами: что вы хотите сделать за два года?

– Содействовать решению самых актуальных проблем. Например, справиться с небольшим, однако существующим, оттоком молодёжи из Стерлитамака. Я приехал сюда учиться из района и влюбился в этот город. Хочу сделать всё, что в моих силах, чтобы у молодёжи были достойная работа и собственное жильё. Несколько ребят пятого созыва пришли в Молодёжный совет со своими правотворческими инициативами, мы будем прорабатывать их с депутатским корпусом и постараемся внести для принятия на том или ином уровне законодательной власти.

– Какие препятствия вам предстоит преодолеть?

– Чтобы реально помогать молодёжи с работой и жильём, нужны реально действующие государственные программы. С этим трудно. Кстати, трудно бывает объяснить людям, что рабочие места в городе есть – нужно лишь начать трудиться, зарекомендовать себя как грамотного специалиста. Молодые же зачастую хотят всё и сразу – стремительного карьерного роста, высокой зарплаты… Очень большая проблема – недостаточно активная жизненная позиция молодых горожан. Мы не первый год практикуем прямую линию – судя по звонкам, студенты и рабочие готовы заявлять о своих правах и законных интересах, и это радует. Но, к сожалению, не все готовы участвовать в решении собственных проблем. А мы в ответ на жалобы прежде всего интересуемся, что человек уже предпринял, и предлагаем ему войти в состав рабочей группы Молодёжного совета: тот, кто знает проблему изнутри, – лучший помощник в её решении. Трудностей хватает, но Молодёжный совет – это 13 совершенно разных людей, которые объединились в

команду потому, что им небезразлична судьба города. Они намерены достигать достойных целей, и лично меня это вдохновляет.

(Продолжение статьи вы можете прочитать в газете “Стерлитамакский рабочий” от 11 июля 2017 года)

Екатерина ЯКОВЛЕВА

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