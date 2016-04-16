«У нас в команде – как в семье!»

Чтобы здорово шутить, надо потрудиться

Вы никогда не задумывались, в чём успех нестареющего КВНа? Клуб весёлых и находчивых уже более полувека смешит людей. Удивительно, но зрители устраивают аншлаги даже на играх регионального и городского значения. Может, секрет популярности в том, что движущей силой КВНа является молодёжь? Сменяются поколения игроков, правила, темы для шуток, а сама игра, её юмор не изживают себя, не приедаются – участники не дают.

Шутить просто так и шутить на победу – разница существенная, утверждают лидеры команды КВН Стерлитамакского филиала УГНТУ «Big City Life». Недавно ребята приехали из Самары, где удачно выступили, показав неплохой потенциал. До этого были победы на республиканском и городском уровнях. Об истории возникновения «Big City Life», специфике межрегионального юмора и муках творчества мы побеседовали с участниками команды – Давидом Янгиреевым и Айнуром Газизуллиным. Ответы дополнял известный в городе кавээнщик, наставник ребят Игорь Михайлович Когут.

ДЕЛО НЕ В НАЗВАНИИ

– Как давно вы начали шутить под маркой «Big City Life», и что означает название вашего коллектива?

Давид Янгиреев:

– Команда образовалась два года назад. Название выбрали по одноимённой песне дуэта «Mattafix», тогда этот хит был очень популярен, его и сейчас крутят по радио и ТВ. Даже те, кто не переносит западную поп-музыку, точно слышали эту песню, она хорошо запоминается. В принципе, мы решили не ломать головы над названием команды, посчитав, что дело не в нём, а в качестве нашего юмора. В костяк «Big City Life», кроме меня и Айнура, сегодня также входят Айдар Давлетьяров, Филюс Яубасаров, Артур Камбулатов и Рамис Хабибуллин. Все ребята учатся в нашем университете – это принципиально.

Айнур Газизуллин:

– Наш первый крупный успех – кубок УГНТУ, его разыгрывают среди команд Уфимского нефтяного университета и его филиалов. Мы все играем на сцене, сочиняем шутки. У кого-то их больше, у кого-то они смешнее, но результат достигается именно командой.

ПРОГРЕСС НА ВОЛЖСКИХ БЕРЕГАХ

– Почему выездные игры так важны для вашего развития?

Игорь Когут:

– У нас в республике есть очень хорошие коллективы, но выезды за пределы Башкирии – это всё-таки иной уровень мотивации и ответственности. «Big City Life» в этом году начал играть в других регионах, и буквально за полгода у ребят значительно поменялось отношение к тому, что они делают. Они были в Казани, Тольятти, в мае съездили в Магнитогорск на четвертьфинал региональной лиги КВН. Ездили не зря, команде удалось выйти в полуфинал.

– А как выступили в Самаре?

Давид Янгиреев:

– Победили! Взяли первое место среди девяти команд из Омска, Казани, Самары, Тольятти, Казахстана. Хотя уровень там был круче, нежели в Магнитогорске – четвертьфинал межрегиональной лиги международного союза КВН. Набрали максимум баллов во всех трёх конкурсах – в «Приветствии», «Биатлоне» (текстовые шутки) и музыкальном.

– За счёт чего вы опередили соперников?

Давид Янгиреев:

– Думаю, за счёт нашей сплочённости, готовности прийти на выручку в любой момент. Если чувствуешь себя в команде как в семье, тогда и творчеством заниматься – одно удовольствие! Безусловно, помог опыт предыдущих игр.

ЛОКАЛИЗАЦИЯ ШУТОК И СПИСОК «ВНУТРЯКОВ»

– Игорь Михайлович, какую роль вы играете в «Big City Life»?

Игорь Когут:

– Я руководитель команды. К нефтяному университету отношусь с благоговением, сам здесь учился. В своё время в УГНТУ была организована команда КВН «Седьмой фарватер», которая первая в городе выезжала на игры за пределы республики. Затем создали вторую – «Стерхи». «Big City Life» – третья команда из Стерлитамакского филиала УГНТУ, штурмующая кавээновские просторы России.

– Вы пишете миниатюры и шутки с учётом особенностей региона, в котором собираетесь выступать?

Давид Янгиреев:

– Не без этого. Локализация шуток происходит обязательно. Новости местные смотрим, отслеживаем актуальные для города события, происшествия, темы. Зрителю всегда приятно слышать шутки на региональную специфику.

Айнур Газизуллин:

– Есть небольшой секрет. Когда на турнир приезжают иногородние команды, им дают список «внутряков»: перечень опасных районов, улиц с самыми разбитыми дорогами, местных знаменитостей. И если у нас имеются в запасе шутки на эти темы, мы просто меняем название. Но так везёт не всегда.

Игорь Когут:

– Многое приходится писать уже на месте. Например, сейчас Самара мучается в пробках из-за строительства объектов к чемпионату мира по футболу. И шутка насчёт этих мытарств проходит на ура. Именно поэтому команды прибывают в город за несколько дней до игры. Весь сценарий просматривают редакторы, чтобы понять, насколько та или иная команда готова качественно шутить. Они могут отсеять две трети привезённого материала. В Магнитогорске и Самаре в редактуру пригласили людей, играющих в КВН на самом высоком уровне.

Давид Янгиреев:

– Такие поездки мобилизуют команду. Львиная доля шуток забраковывается, и команда вынуждена за 3-4 дня сочинять новые. Кто-то считает, будто кавээнщики ездят по городам на конкурсы отдохнуть в весёлой компании. Однако там приходится вкалывать даже больше, чем у себя дома. Причём, работа идёт в жёстком темпе – встал с утра, позавтракал и пишешь, пишешь, пишешь – как правило, допоздна. О чём говорить, если в Самаре мы один раз дошли до Волги. Остальное время, свободное от выступлений, работали в гостинице.

(Продолжение статьи вы можете прочитать в газете “Стерлитамакский рабочий” от 6 июля 2017 года)

Беседовал Владимир ПАРФИРОВ

Кабинет гирудотерапии (лечение пиявкой), терапии, рефлексотерапии. Приём ведёт Филимонова Любовь Анатольевна, врач высшей кв.кат. Каб. №426, поликлиники ГБУЗ КБ №1, ул. Коммунистическая,91. Тел. 8-905-308-09-65, 22-29-54. (пн., ср., пт., с 17 до 19 часов). Доп. информ. www.girudamed.ru УТОЧНИТЕ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. Лиц. ЛО-02-01-003497 МЗ РБ. Реклама. 210104