У Секретовых секретов нет

Рецепт долголетия и счастливой жизни

Супруги Секретовы в июле отмечают три праздника: 67-летие совместной жизни и юбилей – обоим исполняется по 90 лет.

Анатолий Семёнович встречает нас широкой улыбкой и крепким рукопожатием. Неспешно проводит экскурсию вокруг небольшого дома, в котором они живут более полувека. Чувствуется, сколько заботы и любви вложено в ухоженный огород, где уже отцветают пионы, стройными рядами стоят томаты, болгарские перцы и другие овощи.

– Он и рассаду сажает, – рассказывает Зинаида Петровна, – нас не допускает, мы на подхвате.

И так – уже много лет подряд. Анатолий Семёнович – настоящий глава семьи, её стержень. Кажется, что дата рождения в паспорте – нелепая ошибка, муж и жена выглядят лет на двадцать моложе. И сейчас, несмотря на преклонный возраст, они – красивая пара.

– Может, потому что всю жизнь прожили в любви и согласии, не тратили время на пустое и лишнее, – улыбаются супруги.

ОН

Родился Анатолий Семёнович в Стерлитамаке на Выселках. Отец – бухгалтер на почте, мама – портниха. Закончил девять классов, а в ноябре 1944 года, едва исполнилось семнадцать, призвали в армию. Сначала – учебка под Уфой в стрелковом полку. Через три месяца солдатский эшелон привёз в Тбилисское горно-артиллерийское училище.

– Мы сдавали вступительные экзамены: русский язык, историю, конституцию и математику, я был зачислен. В 1947 году окончил училище в звании лейтенанта. Восемь человек из нашего выпуска направили в артиллерийскую дивизию г.Буйнакска в Дагестане, – вспоминает он. – Офицеры жили на частных квартирах. Я поселился в семье Гороховских – отец, мать и дочь, которая училась в педучилище. Первого мая 1949 года к хозяйской дочери пришла подружка. Увидел – понравилась. Дружили больше года, потом поженились.

ОНА

– Я из города Балашова Саратовской области. В 1943 году жизнь стала настолько тяжёлой, что родители решили переехать на юг, думали, хоть на фруктах выживем. К тому времени я окончила ремесленное училище, полгода проработала слесарем-автоматчиком железной дороги, обслуживала товарные поезда. В Буйнакске вместе с младшей сестрой поступили в педагогическое училище.

– Первого мая – выходной, однокурсница пригласила в гости, пришла – увидела голубоглазого офицера, – вспоминает Зинаида Петровна. – Кто-то предложил сыграть в карты, мы играли четыре часа! Когда провожал до общежития, робко спросил, встретимся ли ещё.

В то время Буйнакск был городом студентов и военных, а она и не мечтала выйти замуж за военного. С родителями разговоров о будущем и в помине не было. Спустя год молодой офицер через сестру передал письмо родителям девушки, сообщил, что летом они поженятся.

ОНИ

Первое время после свадьбы они жили в квартире друзей, потом снимали жильё. Родился сын Виктор.

В 1954 году воинскую часть сократили, Секретовы решили вернуться Стерлитамак, а через год Анатолия Семёновича призвали на работу в органы безопасности, но предупредили, что придётся учиться два года в том же горно-артиллерийском Тбилисском училище. Он согласился, уехал один, изредка приезжал в отпуск, пережить разлуку помогали письма, которые они писали друг другу каждый день. Через два года семья воссоединилась – молодой оперуполномоченный остался служить в Закавказском военном округе.

БЛАГОДАРНОСТЬ ЗА ОБЩЕСТВЕННУЮ РАБОТУ

В 1960 году Секретовы поехали в Германию, куда Анатолия Семёновича направили на службу.

– Наша часть находилась на опушке леса, – рассказывает хозяйка. – Первое время поражал порядок на улицах, изобилие в магазинах, но голова кругом не шла. Мы, офицерские жёны, не работали, но были при деле: организовали женсовет, проводили праздники, у меня даже есть дипломы за общественную работу.

(Продолжение статьи вы можете прочитать в газете “Стерлитамакский рабочий” от 8 июля 2017 года)

Альбина РАХИМОВА

Кабинет гирудотерапии (лечение пиявкой), терапии, рефлексотерапии. Приём ведёт Филимонова Любовь Анатольевна, врач высшей кв.кат. Каб. №426, поликлиники ГБУЗ КБ №1, ул. Коммунистическая,91. Тел. 8-905-308-09-65, 22-29-54. (пн., ср., пт., с 17 до 19 часов). Доп. информ. www.girudamed.ru УТОЧНИТЕ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. Лиц. ЛО-02-01-003497 МЗ РБ. Реклама. 210104