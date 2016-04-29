Ударил ножом сожительницу

В полицию города обратились медики и они сообщили о женщине с ножевым ранением.

32-летняя жительница Стерлитамака выпивала вместе со своим 42-летним сожителем, работавшим вахтовым методом. Во время застолья вспыхнула ссора. Причиной послужила оговорка женщины – она назвала своего кавалера чужим именем. В припадке ревности мужчина схватил кухонный нож и ударил им свою даму сердца. Увидев, что натворил, он повёз её в травмпункт. Там медики оказали первую помощь и вызвали бригаду «скорой».

Вахтовик тем временем скрылся в неизвестном направлении. Сотрудники уголовного розыска нашли и задержали его. Мужчина дал признательные показания.

По факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью возбуждено уголовное дело.

Пресс-служба МВД по РБ

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