Услышать друг друга

Прошёл день администрации

«Если у вас нет проблем, проверьте, есть ли у вас пульс!» – эта старая шутка актуальна как никогда. Чтобы из первых уст узнать и попытаться решить вопросы, волнующие горожан, проводятся дни администрации. На днях в культурно-досуговом центре «Сода» жители Краснознаменского микрорайона могли напрямую пообщаться с главой администрации г.Стерлитамака, его заместителями, начальниками отделов и руководителями структурных подразделений, директорами муниципальных предприятий. Также была возможность задать вопросы депутату Государственного Собрания – Курултая РБ Николаю Никитину и депутатам городского Совета Александру Шкурко и Владимиру Петрову.

ДОСТИЖЕНИЯ И ПЛАНЫ

Присутствующие с интересом слушали о развитии города. Заместитель главы администрации Альберт Шайхутдинов порадовал: все дети старше трёх лет обеспечены местами в детских садах. Следующая крупная задача – перевести обучение в школах в одну смену. В Юго-западном районе города в этом году появились пожарная часть и станция «Скорой помощи».

Преобразования коснулись и Краснознаменского микрорайона. В парке появилась скульптурная композиция в виде гномов и спортивно-игровая площадка. БСК отремонтировала фасад культурно-досугового центра «Сода». В планах – строительство лыже-роллерной трассы за стадионом «Содовик». Проект предусматривает создание трёх трасс протяжённостью 2, 3 и 5 км.

РЕАЛЬНЫЕ ДЕЛА

Депутат Государственного Собрания – Курултая РБ Николай Никитин рассказал о своей работе за последние четыре года. Проанализировав более 800 обращений граждан и организаций, Николай Ильич заключил, что самый острый вопрос – жилищный. Людей волнуют обманы при долевом строительстве, цена и качество жилищно-коммунальных услуг, вопросы социального обеспечения и образования, здравоохранения и заработной платы. По словам депутата Совета городского округа Александра Шкурко, стерлитамакцы озабочены ремонтом дорог, реконструкцией парков и скверов, капремонтом многоквартирных домов.

Как врач, Николай Никитин лично оказал медицинскую помощь более чем 250 стерлитамакцам. Также содействовал госпитализации в республиканские кардиологический и онкологический центры, республиканскую клиническую больницу им.Куватова, республиканскую клиническую детскую больницу.

В 2015 году он был одним из инициаторов встречи учеников школ города с председателем Государственного Собрания РБ. Школьники не только посетили рабочее заседание Госсобрания РБ, но и активно в нём участвовали, посетили музей Государственного Собрания РБ. За счёт личных средств депутатов ежегодно проводятся главная депутатская ёлка для одарённых детей и победителей олимпиад, а так же праздник для самых ярких женщин Стерлитамака (врачей, учителей, руководителей) «Листая памяти страницы», праздничное мероприятие для детей-инвалидов и круглый стол для их родителей.

ПАРКИ

Глава администрации Владимир Куликов успокоил жителей, волнующихся за судьбу содовского парка. Проект по его реконструкции готов. Перед проектировщиками стояла задача максимально сохранить его первоначальный вид. Скоро он порадует горожан новым фонтаном, скамейками и другими малыми архитектурными формами, игровыми и спортивными площадками, а также велосипедными дорожками. Деньги на реконструкцию выделяет Башкирская содовая компания.

По мнению горожан, парков и мест отдыха на территории посёлка содовиков немного, поэтому предложено благоустроить территорию за КДЦ «Сода» и превратить её ещё в одну зону отдыха. Из пояснений заместителя председателя Комитета по управлению собственностью Министерства земельных и имущественных отношений РБ по г.Стерлитамаку Ирины Бутыриной стало понятно, что и сам КДЦ, и прилегающая к нему территория находятся в собственности республики. А потому город не может тратить свои деньги на их благоустройство. КДЦ «Сода» должен самостоятельно заниматься содержанием и благоустройством здания и прилегающего к нему земельного участка. Однако к этому вопросу руководство центра может привлечь инвесторов. Вопрос благоустройства территории возле КДЦ «Сода» взял под личный контроль первый заместитель главы администрации Александр Пантелеев.

ПЕРЕКРЁСТКИ, ОСТАНОВКИ И ПЕШЕХОДНЫЕ ДОРОЖКИ

Жители жаловались на несоблюдение автомобилистами ПДД и просили установить дорожные знаки, ограничивающие скорость на дорогах, расположенных рядом с торговыми и образовательными учреждениями. По мнению и.о. первого заместителя главы администрации Юрия Тротта, эффективным решением проблемы будет установка системы видеофиксации нарушений. На выделенные из республиканского бюджета деньги закуплено 23 многоцелевых стационарных комплекса «Кречет». Места их установки будут определены на заседании комиссии по безопасности дорожного движения. На ближайшем заседании этой комиссии Юрий Волдемарович обещал также подробнее рассмотреть работу перекрёстков на пересечении улиц Химиков и Социалистической, Салавата Юлаева и Социалистической. Именно эти перекрёстки жители Краснознаменского микрорайона назвали наиболее опасными. Недавнее ДТП способствовало тому, что расположение остановки «Троллейбусное депо» со стороны троллейбусного управления жители также посчитали небезопасным и попросили проверить соблюдение различных норм и правил.

Возле поликлиники № 4 отсутствует пешеходная дорожка, а парковочный карман расположен вплотную к забору медучреждения. Поэтому люди вынуждены добираться до поликлиники по проезжей части. Заместитель главы администрации Тимур Мурзагалин поспешил успокоить – он уже обсуждал этот вопрос с главным врачом и взял его под личный контроль.

ДОРОГИ, ДЕТСКИЕ ПЛОЩАДКИ И АВАРИЙНОЕ ЖИЛЬЁ

Асфальтирование и ремонт дорог – одни из самых частых вопросов. На сайте администрации каждый желающий может ознакомиться с картой всех дорог, на которых запланирован ремонт в этом году. Заместитель главы администрации Андрей Ермолаев сообщил, что разрабатывается проект капитального ремонта Бельского моста, идёт поиск источника финансирования. Ямочный ремонт здесь начнётся в июле.

Андрей Петрович напомнил, что только сами жители домов могут отремонтировать внутриквартальные дороги, благоустроить детские и спортивные площадки, оборудовать автомобильные стоянки на придомовой территории. Помочь им в этом могут программа поддержки местных инициатив и муниципальная программа «О формировании современной городской среды», с которыми можно ознакомиться на сайте городской администрации. Заявки на отлов безнадзорных животных, снос и омоложение деревьев принимаются в отделе ЖКХ.

Жителей дома № 23 по улице Социалистической волновал вопрос, почему расселение квартир в их доме затянулось почти на два года. Первый заместитель главы админист-

рации Александр Пантелеев ответил, что согласно адресной программе подбор квартир для жителей аварийных домов идёт по общей площади старой квартиры (без лоджий и балконов) и количеству комнат. В настоящее время строятся квартиры бюджетной стоимости и небольшой площади. Большие трёхкомнатные и четырёхкомнатные квартиры практически не сдаются, поэтому есть трудности. Квартиры закупаются у разных застройщиков по мере готовности. Александр Леонтьевич заверил жителей, что расселят всех.

(Продолжение статьи вы можете прочитать в газете “Стерлитамакский рабочий” от 11 июля 2017 года)

Ольга КИСЕЛЁВА

Кабинет гирудотерапии (лечение пиявкой), терапии, рефлексотерапии. Приём ведёт Филимонова Любовь Анатольевна, врач высшей кв.кат. Каб. №426, поликлиники ГБУЗ КБ №1, ул. Коммунистическая,91. Тел. 8-905-308-09-65, 22-29-54. (пн., ср., пт., с 17 до 19 часов). Доп. информ. www.girudamed.ru УТОЧНИТЕ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. Лиц. ЛО-02-01-003497 МЗ РБ. Реклама. 210104