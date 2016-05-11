Увидеть разного Ван Гога

Несмотря на время летних каникул и отпусков, городская картинная галерея продолжает свою насыщенную творческую жизнь – на днях здесь открылись две выставки, каждая из которых стоит того, чтобы её оценили по достоинству.

Выставка репродукций «Ван Гог. Симфония цвета» – отличная возможность для горожан и гостей Стерлитамака увидеть сразу множество разноплановых произведений великого мастера, оригиналы которых разбросаны по крупным музеям мира. Посмотреть всего Ван Гога в подлинниках – удача редчайшая. А судить о художнике, не имея представления о львиной доле его работ, просто невозможно. Выставка «Ван Гог. Симфония цвета» дарит нам шанс познакомиться с картинами мастера, которые не так широко известны неискушённому зрителю, но без которых его творчество представляется неполным. Если, к примеру, «Автопортрет с перевязанным ухом и трубкой», «Подсолнухи», «Ирисы» хорошо знакомы каждому любителю живописи, то работы Ван Гога-мариниста «Рыбацкие лодки на берегу в Сен-Мари» и «Морской пейзаж в Сен-Мари» видели немногие. Это справедливо и в отношении жанровых полотен художника, изображающих быт простых людей – крестьян, ремесленников. Это «Жнец с серпом», «Крестьяне вяжут снопы», «Полуденный отдых после работы», «Молотильщик», «Едоки картофеля», «Женщина с метлой», «Пьяницы» и другие.

Удивительны пейзажи Ван Гога «Закат в Монмамуаре», «Валун и дуб», «Оливковые деревья с жёлтым небом и солнце». И, конечно, трудно представить живопись Ван Гога без его потрясающих основы цветовой гармонии натюрмортов – работ «Двенадцать подсолнухов в вазе», «Краб», «Два срезанных подсолнуха», «Ваза с гладиолусами», «Ваза с ирисами на жёлтом фоне».

То, насколько разные, порой диаметрально противоположные друг другу идеи занимали художника при жизни, можно понять, глядя на его зловещий «Череп с горящей сигаретой» или на полные очарования пейзажи «Звёздная ночь», «Церковь в Овере», «Ночная терраса кафе».

«Моя печаль будет длиться вечно…», – любил повторять Ван Гог. А ещё он очень точно и ёмко сформулировал суть занятий изобразительным искусством: «Что такое рисование? Это умение пробиться сквозь железную стену, которая стоит между тем, что ты чувствуешь, и тем, что ты умеешь».

– Мы понимаем, что встреча с подлинным Ван Гогом в таком объёме практически невозможна, – сказала, открывая выставку, директор галереи Лилия Ахметова. – Однако репродукции, выполненные в технике жикле, представляющей собой многоракурсную съёмку, способную передать на холсте фактуру живописи, помогут зрителям ощутить всю мощь таланта и творческого темперамента мастера. Мастера, который так и не сумел преодолеть свою вечную тоску по идеальной гармонии мира.

По соседству с Ван Гогом экспонируется фотовыставка «Город над Стерлёй», посвящённая 250-летию Стерлитамака. Автор проекта – фотохудожник Олег Машковский.

(Продолжение статьи вы можете прочитать в газете “Стерлитамакский рабочий” от 19 июля 2017 года)

Марина ВОРОНОВА

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