Узнали, как уберечься от огня

В июле в детских оздоровительных лагерях Стерлитамакский межрайонный отдел надзорной деятельности провёл несколько мероприятий в рамках профилактики пожаров. Ребята, отдыхавшие во вторую смену в ДОЛ «Колос», «Салют», «Чайка», «Спутник», лагере им.Константина Заслонова, участвовали в конкурсах и викторинах на противопожарную тематику. Кроме того, были организованы учения по эвакуации детей в случае возгорания зданий.

На занятиях дети познакомились с историей государственного пожарного надзора, также была затронута тема профилактики детской шалости с огнём. Во время конкурсов и викторин ребята делились уже собственными знаниями, задавали вопросы. Мальчикам и девочкам сообщили номера телефонов единой дежурной диспетчерской службы, пожарной охраны, показали, как надо сообщать информацию о происшествиях. Сотрудники ОНД рассказали детям о пагубности ложных вызовов специализированных служб и объяснили, что за подобные действия придётся нести ответственность.

Стерлитамакский межрайонный ОНД и ПР

Кабинет гирудотерапии (лечение пиявкой), терапии, рефлексотерапии. Приём ведёт Филимонова Любовь Анатольевна, врач высшей кв.кат. Каб. №426, поликлиники ГБУЗ КБ №1, ул. Коммунистическая,91. Тел. 8-905-308-09-65, 22-29-54. (пн., ср., пт., с 17 до 19 часов). Доп. информ. www.girudamed.ru УТОЧНИТЕ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. Лиц. ЛО-02-01-003497 МЗ РБ. Реклама. 210104