Узнали, как уберечься от огня
В июле в детских оздоровительных лагерях Стерлитамакский межрайонный отдел надзорной деятельности провёл несколько мероприятий в рамках профилактики пожаров. Ребята, отдыхавшие во вторую смену в ДОЛ «Колос», «Салют», «Чайка», «Спутник», лагере им.Константина Заслонова, участвовали в конкурсах и викторинах на противопожарную тематику. Кроме того, были организованы учения по эвакуации детей в случае возгорания зданий.
На занятиях дети познакомились с историей государственного пожарного надзора, также была затронута тема профилактики детской шалости с огнём. Во время конкурсов и викторин ребята делились уже собственными знаниями, задавали вопросы. Мальчикам и девочкам сообщили номера телефонов единой дежурной диспетчерской службы, пожарной охраны, показали, как надо сообщать информацию о происшествиях. Сотрудники ОНД рассказали детям о пагубности ложных вызовов специализированных служб и объяснили, что за подобные действия придётся нести ответственность.
Стерлитамакский межрайонный ОНД и ПР