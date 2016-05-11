В 13 районах – режим ЧС из-за гибели урожая

Министр сельского хозяйства РБ Ильшат Фазрахманов рассказал на пресс-конференции, что в 13 районах республики — Бакалинском, Белокатайском, Буздякском, Давлекановском, Уфимском, Фёдоровском, Чишминском и др. — будет введён режим ЧС.

«Это связано с высокой гибелью урожая», – объяснил глава ведомства. В список в основном попали районы Предуралья, в районах Зауралья и северо-востока ситуация по урожаю лучше. Предварительные потери оцениваются более чем в 400 млн рублей.

Как объяснил Ильшат Фазрахманов, режим ЧС позволит не выплачивать штраф при невыполнении плана по сбору урожая.

PROUFU.ru

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