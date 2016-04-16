В Башкортостане стали известны результаты ЕГЭ

В Башкортостане стали известны результаты ЕГЭ по большинству предметов: физике, русскому языку, обществознанию и литературе, информатике, биологии, профильной математике, географии. В этом году сразу 14 выпускников набрали максимальные 100 баллов на едином государственном экзамене по физике. По литературе – пять стобалльников. Порадовали результаты по информатике – 12 человек справились с экзаменами на отлично, по русскому языку ЕГЭ на 100 баллов написали 32 выпускника республики.

По одному человеку написали ЕГЭ на отлично по профильной математике, географии, обществознанию, биологии.

Пока неизвестны результаты экзаменов по химии и истории.

В регионе насчитывается 67 стобалльных результатов.

В Министерстве образования РБ сообщили, что средние баллы выше прошлогодних. К примеру, по физике средний балл вырос сразу на пять пунктов – с 51 до 56, по обществознанию – с 52,6 до 54, по литературе – с 55,9 до 58,9.

Сократилось число участников ЕГЭ, которым не удалось преодолеть установленный минимальный порог по этим предметам.

В Федеральной службе по надзору в сфере образования и науки озвучили результаты ЕГЭ 2017 года в России по иностранным языкам и биологии. Английский язык в этом году сдавали почти 64,5 тысячи школьников и выпускников прошлых лет, средний тестовый балл ребят оказался немного выше, чем в 2016 году. А число тех, кто не смог набрать минимальные 22 балла, сократилось на четверть. Результаты ЕГЭ по биологии тоже радуют. Доля выпускников, не преодолевших минимальный порог в 36 баллов, тоже сократилась. В экзаменационную модель введены новые типы заданий, которые прошли предварительную апробацию. По результатам ЕГЭ видно, что выпускники успешно справились с ними в ходе выпускных испытаний.

Кабинет гирудотерапии (лечение пиявкой), терапии, рефлексотерапии. Приём ведёт Филимонова Любовь Анатольевна, врач высшей кв.кат. Каб. №426, поликлиники ГБУЗ КБ №1, ул. Коммунистическая,91. Тел. 8-905-308-09-65, 22-29-54. (пн., ср., пт., с 17 до 19 часов). Доп. информ. www.girudamed.ru УТОЧНИТЕ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. Лиц. ЛО-02-01-003497 МЗ РБ. Реклама. 210104