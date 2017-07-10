В жаркий день у воды далеко ли беды?

Отдыхая у водоёмов, помните, что нельзя оставлять детей без присмотра, так как они в силу возрастных особенностей не способны предвидеть последствия своих действий. Опасно заплывать на глубину в надувных нарукавниках и спасательных жилетах не умеющим плавать людям, потому что всё надувное может лопнуть в самый неподходящий момент. Недопустимо купание в состоянии алкогольного опьянения (90 процентов утонувших взрослых находились в воде нетрезвыми). Не стоит рисковать, отплывая далеко от берега, ведь на обратный путь может не хватить сил. Опасно заплывать за буйки, обозначающие границы пляжной зоны, так как за ними могут быть водовороты, быстрое течение, сети, водоросли, а также пути моторных судов и гидроциклов. Нельзя подплывать к моторным, парусным судам, весельным лодкам и другим плавсредствам ввиду того, что капитаны этих судов могут вас не заметить и переехать. Очень опасно прыгать воду в с катеров, лодок, причалов, других, не приспособленных для этих целей сооружений, потому что под водой могут оказаться крупные камни, сваи, коряги. Нужно помнить, что во время ныряния ваш организм получает стресс из-за резкого перепада температуры, что может привести к летальному исходу. Шалости в воде, связанные с нырянием и захватом купающихся, могут привести к беде. Воздержитесь от таких шуток, как ложная тревога, ведь спасатель может понадобиться реально нуждающемуся. Запрещается плавать на досках, брёвнах, лежаках, автомобильных камерах, надувных матрацах – твёрдые предметы могут причинить травму, а матрас и камера – лопнуть. Играть с мячом и в спортивные игры можно только в отведённых для этих целей местах. Нельзя приводить на пляж собак и других животных. Воздержитесь от водных процедур на глубине в ночное время. Днём же нельзя начинать купание, не постояв по колено в воде 3-4 минуты, давая таким образом организму привыкнуть к её температуре.

Р.ИСМАГИЛОВ,

государственный инспектор

Верхне-Бельского участка

Кабинет гирудотерапии (лечение пиявкой), терапии, рефлексотерапии. Приём ведёт Филимонова Любовь Анатольевна, врач высшей кв.кат. Каб. №426, поликлиники ГБУЗ КБ №1, ул. Коммунистическая,91. Тел. 8-905-308-09-65, 22-29-54. (пн., ср., пт., с 17 до 19 часов). Доп. информ. www.girudamed.ru УТОЧНИТЕ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. Лиц. ЛО-02-01-003497 МЗ РБ. Реклама. 210104