Вас ждёт «Юнармеец»

Отдел по молодёжной политике администрации городского округа совместно с военно-патриотическим объединением «Отечество» с 4 по 13 августа на базе ДОЛ «Колос» организуют военно-спортивный лагерь «Юнармеец». Ребята в возрасте от 13 до 17 лет принимаются бесплатно.

Чистый воздух, здоровое питание, активный отдых, интересные мероприятия! Успейте подать заявку в лагерь! Подробная информация по телефонам: 30-12-05, 24-12-26.

Кабинет гирудотерапии (лечение пиявкой), терапии, рефлексотерапии. Приём ведёт Филимонова Любовь Анатольевна, врач высшей кв.кат. Каб. №426, поликлиники ГБУЗ КБ №1, ул. Коммунистическая,91. Тел. 8-905-308-09-65, 22-29-54. (пн., ср., пт., с 17 до 19 часов). Доп. информ. www.girudamed.ru УТОЧНИТЕ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. Лиц. ЛО-02-01-003497 МЗ РБ. Реклама. 210104