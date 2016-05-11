Владимир Куликов: «Мы ждём вас!»

Стобалльников ЕГЭ чествовали в администрации города

Позади – единые государственные экзамены, на днях подвели итоги. В Стерлитамаке ЕГЭ на сто баллов написали шестеро выпускников. Глава администрации ГО Владимир Куликов и начальник отдела образования Михаил Григорьев встретились с отличившимися выпускниками и их педагогами.

Ребята поначалу были серьёзны и сосредоточенны, словно пришли на самый важный и ответственный экзамен. Однако Владимир Иванович задал беседе неофициальный тон: предложил выпить чаю и лично пообщался с каждым из приглашённых. Он отметил, что в зале собрались самые достойные ученики, которыми город по праву гордится.

Стобалльница по биологии Екатерина Нефёдова рассказала о своих планах – она собирается поступать в Казанский медуниверситет.

– Почему не в уфимский вуз? – поинтересовался глава администрации, – качество знаний в республике не хуже, и к родителям ближе ездить.

– Мне такой же вопрос задал и Рустэм Закиевич, – ответила Катя. – Знакомые учатся в Казани, они и порекомендовали.

Дело в том, что Катя и её учительница биологии Светлана Николаевна Корсун были приглашены на встречу с Главой республики Рустэмом Хамитовым – представляли Стерлитамак.

– Я никогда не думала, что буду общаться с Главой Башкортостана, – рассказывает девушка. – Это большая честь.

С Рустэмом Закиевичем беседовала и Светлана Николаевна, она обеспокоена, что призёры региональных этапов всероссийских олимпиад не всегда могут победить на заключительном этапе, для этого необходима серьёзная подготовка с привлечением преподавателей вузов.

– Нужно договориться с руководителями вузов города и организовать подобный центр подготовки, – обратился мэр к начальнику отдела образования.

Кстати, наши выпускники, в прошлом – победители всероссийских олимпиад, которые сейчас учатся в вузах Москвы и Санкт-Петербурга, приезжают в родной город и проводят мастер-классы. Подобный опыт активно практикуется в гимназии № 2,

где училась стобалльница по информатике Марина Назирова. Девушка пришла вместе с классным руководителем Еленой Николаевной Мельниковой.

Учительница второго стобалльника по информатике, Азата Ахметьянова из гимназии № 1, – молодой педагог Алена Александровна Николаева.

– У вас уже есть первый высокий результат, – похвалил Владимир Иванович учительницу, – нужно держать высокую планку и дальше.

Единственного стобалльника в республике по химии Артура Загидуллина тоже подготовила молодая учительница школы № 20 Таисия Красильникова.

– Многое зависит от ученика: Артур читал дополнительную литературу, старался во всём дойти до сути, такой порыв подстёгивает и учителей, – отмечает Таисия Александровна.

Выпускник лицея № 1 Дмитрий Шептунов написал ЕГЭ по русскому языку на 100 баллов. Парень признаётся, что успехом во многом обязан своей учительнице Виктории Александровне Япрынцевой. Дмитрий, как и другие ребята, написал ЕГЭ по другим предметам тоже на высокие баллы.

– Здесь нет случайных людей, – подчеркнула главный инспектор отдела образования Светлана Каримова. – За плечами каждого – участие во всероссийских олимпиадах, много других достижений. – Радует, что увеличилось не только количество стобалльников (в прошлом году в городе было два человека), но и тех, кто написал ЕГЭ выше 81 балла.

Парни и девушки – без пяти минут студенты, высокие результаты ЕГЭ позволяют им подать документы в лучшие вузы страны, и большинство выбрало учебные заведения Москвы и северной столицы. Владимир Иванович подарил памятные подарки и призвал после завершения учёбы вернуться дипломированными специалистами в родной город: «Мы ждём вас!».

Альбина РАХИМОВА

Кабинет гирудотерапии (лечение пиявкой), терапии, рефлексотерапии. Приём ведёт Филимонова Любовь Анатольевна, врач высшей кв.кат. Каб. №426, поликлиники ГБУЗ КБ №1, ул. Коммунистическая,91. Тел. 8-905-308-09-65, 22-29-54. (пн., ср., пт., с 17 до 19 часов). Доп. информ. www.girudamed.ru УТОЧНИТЕ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. Лиц. ЛО-02-01-003497 МЗ РБ. Реклама. 210104