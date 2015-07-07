Внимание: педофил!

Дорогие читатели!

Лето – самое любимое время года для всех ребятишек. Каникулы, жара, безделье, дожди, отсутствие днём родителей и возможность часами сидеть в интернете. Родители на работе, ребёнок дома – за компьютером или телефоном, висит в соцсети, играет, размещает фотографии, рисунки, постит шутки.

Взгляните на страницу своего ребёнка в социальной сети не изнутри, а как посторонний наблюдатель. Зачастую дети пишут правду: как зовут, что любят, указывают номер телефона, школу и год рождения. Вдобавок современные телефоны автоматически проставляют геолокацию, а дети не умеют её отключать. На странице размещено множество фотографий – школьные будни, смешные рожицы, снимки с летнего отдыха. Все эти факты дают бесконечный простор фантазиям педофилов. Люди с больной психикой уже знают, где учится ребёнок, какие у него места прогулок, сколько ему лет, как он выглядит. И начинается охота. Поначалу это выглядит безобидно: «лайкаются» снимки, спустя некоторое время появляются весёлые комментарии, затем они становятся более агрессивными («интересно, как ты пахнешь?», «давай погуляем»). В сети аббревиатура ДП, означающая «детское порно», блокируется автоматически, но армия педофилов скрывается за «детскими печеньками», «детскими платьями» и другими «детскими» товарами. Потом происходит обмен снимками, шантаж («сделай, как я хочу, иначе расскажу учителям, маме, покажу снимки»), а дальше – страшно себе представить.

Доверительные отношения родителей с детьми не спасают: ребёнок постесняется сам рассказать, а поначалу и вовсе не поймёт, что нужно обязательно рассказывать о незнакомых поклонниках. И, думается, следует отбросить все демократичные посылы относительно личного пространства и промониторить страничку своего школьника – кто в друзьях, всех ли вы знаете, кто «лайкает» и пишет комментарии, не поленитесь посмотреть и его страничку тоже: что размещает этот человек, что ему нравится. Конечно, необходимо объяснить ребёнку, почему следует убрать со страницы всю личную информацию и самим отключить геолокацию в его телефоне. Разумеется, все эти действия должны совершаться не в панике, а спокойно, без нажима и истерики, иначе ребёнок просто закроется. Вы должны обеспечить безопасность своим детям, вы их так ждали, растили и любите больше жизни. Расскажите им об этом. К этому надо также подключить старших братьев и сестёр – чтобы они тоже время от времени мониторили страницу младшеклассника. Это не значит, что всем необходимо тут же взяться за чтение переписки двух подружек, но между делом спросить, кто этот товарищ Табуреткин, который оставил комментарий «милая» под снимком первоклассницы, и где познакомились, жизненно важно.

Подростки, как правило, знают о педофилах, и здесь вы можете аккуратно поговорить с детьми об этом, показать статьи, разоблачающие методы работы маньяков.

Когда мы росли, нас пугали педофилами родители, замирая от ужаса, мы обсуждали эту тему в классе – и это работало. Как огня, мы боялись взрослых, предлагающих нам «большую сладкую конфету» или «пойти посмотреть обезьянку». Наше детство было очень плотным, занятым, мы могли отдохнуть только летом, впрочем, как и все современные дети сегодня. Мир изменился, болезни остались. Берегите себя и своих детей!

Гузель СИТДИКОВА

Кабинет гирудотерапии (лечение пиявкой), терапии, рефлексотерапии. Приём ведёт Филимонова Любовь Анатольевна, врач высшей кв.кат. Каб. №426, поликлиники ГБУЗ КБ №1, ул. Коммунистическая,91. Тел. 8-905-308-09-65, 22-29-54. (пн., ср., пт., с 17 до 19 часов). Доп. информ. www.girudamed.ru УТОЧНИТЕ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. Лиц. ЛО-02-01-003497 МЗ РБ. Реклама. 210104